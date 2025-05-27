ADLİ TATİL 2025 TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Adli süreçleri devam eden binlerce kişi, 2025 yılı adli tatil tarihlerini araştırıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte mahkemelerin çalışma düzeni de gündeme gelirken, özellikle avukatlar ve dava sahipleri adli tatil süresince hangi işlemlerin yapılabileceğini öğrenmek istiyor. Yıllık olarak uygulanan ve belli istisnalar dışında yargı süreçlerinin durduğu bu dönem, temmuz ayında başlayacak. Peki bu yıl adli tatil tam olarak hangi tarihler arasında uygulanacak?

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

Buna göre; Adli tatil bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2025 itibarıyla sona erecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Yeni adli yıl, 1 Eylül Pazartesi günü Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.