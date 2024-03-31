Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Akkışla seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.
Akkışla Seçim Sonuçları 2024
Akkışla Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.
Akkışla 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları
Adalet ve Kalkınma Partisi Ayhan Arslan - (Kayseri / Akkışla)
Yeniden Refah Partisi Cihangir Şahin - (Kayseri / Akkışla)
Zafer Partisi Erkan Çelik - (Kayseri / Akkışla)
Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Dursun - (Kayseri / Akkışla)
Akkışla 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları
AK PARTİ - Ayhan Arslan %42,1
BBP - Ali Ergül %32,0
CHP - Mustafa Güner %14,8
DP - İsmet Demirkol %8,32
SAADET - Abdullah Çağrı Elgün %1,63
Akkışla Hakkında
Kayseri ilinin Akkışla ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Akkışla Çayı'nın vadisi boyunca yer alır. Tarihi açıdan, Akkışla bölgesi antik dönemlerden beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve bu çeşitlilik kültürel zenginliğini oluşturmuştur. Günümüzde, Akkışla ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm potansiyeline sahiptir.