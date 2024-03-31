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Akkışla Seçim Sonuçları 2024 – Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Akkışla Oy Oranları Sonuçları

Kayseri Akkışla 2024 Belediye Başkanı bugün belli oluyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Kayseri'de ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Akkışla yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Akkışla seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Akkışla seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

11:02 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:47 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Akkışla seçim sonuçları
Akkışla seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Akkışla seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Akkışla Seçim Sonuçları 2024

Akkışla Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Akkışla 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Ayhan Arslan - (Kayseri / Akkışla)

Yeniden Refah Partisi Cihangir Şahin - (Kayseri / Akkışla)

Zafer Partisi Erkan Çelik - (Kayseri / Akkışla)

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Dursun - (Kayseri / Akkışla)

Akkışla 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Ayhan Arslan %42,1

BBP - Ali Ergül %32,0

CHP - Mustafa Güner %14,8

DP - İsmet Demirkol %8,32

SAADET - Abdullah Çağrı Elgün %1,63

Akkışla Hakkında

Kayseri ilinin Akkışla ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Akkışla Çayı'nın vadisi boyunca yer alır. Tarihi açıdan, Akkışla bölgesi antik dönemlerden beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve bu çeşitlilik kültürel zenginliğini oluşturmuştur. Günümüzde, Akkışla ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm potansiyeline sahiptir.


Kayseri seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kayseri seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde il seçmeninin hangi adaya daha fazla oy vereceğini ortaya koyacak. 2023 Kayseri seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Kayseri'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kayseri milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kayseri seçim sonuçlarına göre Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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Eskişehir Seçim Sonuçları 2024 - Eskişehir Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Eskişehir Oy Oranları Sonuçları