Akkışla seçim sonuçları 2024

Kayseri seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde il seçmeninin hangi adaya daha fazla oy vereceğini ortaya koyacak. 2023 Kayseri seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Kayseri'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kayseri milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kayseri seçim sonuçlarına göre Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.