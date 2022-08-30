Özgün AKOMdan İstanbul için sağanak yağış uyarısı
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AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM'dan İstanbul için son dakika uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. İşte AKOM'dan yapılan son uyarı açıklaması.

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Haber Merkezi İHA
AKOM’dan İstanbul son dakika sağanak yağış uyarısı
İstanbul'da yağış sonrası.

AKOM'dan İstanbul için son dakika uyarısı yapıldı. AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek. AKOM, İstanbul il geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar vatandaşları her ihtimale karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri adına uyardı.

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. AKOM'dan yaptığı açıklamada,

  • "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde geçtiğimiz hafta yaşanan kararsız hava koşullarının tekrardan etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saat 06.00'dan itibaren il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Gök gürültüsü eşliğinde görülecek kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yoğun şimşek, yıldırım aktivitesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr (20-50 km/s) da öngörülüyor. Yağışların perşembe ve cuma gününden itibaren yoğunluğunu azaltması; ancak bölgesel olarak 30-60 dakika gibi kısa zaman diliminde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.
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