AKOM'dan İstanbul için son dakika uyarısı yapıldı. AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek. AKOM, İstanbul il geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar vatandaşları her ihtimale karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri adına uyardı.

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. AKOM'dan yaptığı açıklamada,