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Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftasında Al Nassr evinde Al Ahli Jeddah’ı konuk ediyor. Lige kötü bir başlangıç yapan Al Nassr, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Ligde toplamda 4 maçtır kazanan Al Nassr 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Rakibi Al Ahli Jeddah ise 15 puanla 5. sırada yer alıyor. İki takımın son 5 karşılaşması ise 3 Al Nassr galibiyeti 1 beraberlik ve 1 Al Ahli Jeddah galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:25 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftasında evinde Al Ahli Jeddah’ı ağırlıyor. Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak Al Nassr ligde toplamda 4 maçtır kaybetmedi. Rakibi Al Ahli Jeddah ise oynadığı 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Peki, Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

AL NASSR - AL AHLİ JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftası Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL NASSR - AL AHLİ JEDDAH MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

15 Alex Telles

27 Aymeric Laporte

78 Ali Alawjami

2 Sultan Al-Ghanam

17 Abdullah Alkhaibari

25 Otavio

29 Abdulrahman Ghareeb

77 Marcelo Brozovic

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

AL AHLİ JEDDAH

16 Edouard Mendy

3 Roger Ibanez

27 Ali Majrashi

13 Ibrahim Al Zubaidi

7 Riyad Mahrez

15 Abdullah Al Ammar

29 Mohammed Al Majhad

79 Franck Kessie

10 Roberto Firmino

97 Allan Saint-Maximin

24 Gabri Veiga

AL NASSR - AL AHLİ JEDDAH CANLI SKOR




#Al Nassr
#Al Ahli Jeddah
#Suudi Arabistan Pro Lig
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