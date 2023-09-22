Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftasında evinde Al Ahli Jeddah’ı ağırlıyor. Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak Al Nassr ligde toplamda 4 maçtır kaybetmedi. Rakibi Al Ahli Jeddah ise oynadığı 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Peki, Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
AL NASSR - AL AHLİ JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AL NASSR - AL AHLİ JEDDAH MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
15 Alex Telles
27 Aymeric Laporte
78 Ali Alawjami
2 Sultan Al-Ghanam
17 Abdullah Alkhaibari
25 Otavio
29 Abdulrahman Ghareeb
77 Marcelo Brozovic
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane
AL AHLİ JEDDAH
16 Edouard Mendy
3 Roger Ibanez
27 Ali Majrashi
13 Ibrahim Al Zubaidi
7 Riyad Mahrez
15 Abdullah Al Ammar
29 Mohammed Al Majhad
79 Franck Kessie
10 Roberto Firmino
97 Allan Saint-Maximin
24 Gabri Veiga