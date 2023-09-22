Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftasında evinde Al Ahli Jeddah’ı ağırlıyor. Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla galibiyet için sahaya çıkacak Al Nassr ligde toplamda 4 maçtır kaybetmedi. Rakibi Al Ahli Jeddah ise oynadığı 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Peki, Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.