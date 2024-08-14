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ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Hafta sonu düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı. Şimdi ise binlerce katılımcı ALES 2 sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. ÖSYM sınav takviminde ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte, "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı haberimizde...

08:39 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:12 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ALES sonuçları
ALES sonuçları

2024 yılının ikinci Akademik personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.



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