Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Her hafta pazartesi akşamları TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu 32. bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İşte 32. bölüm fragmanı.
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 31. BÖLÜM FULL İZLE
Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölümü full izlemek için tıklayın.
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 32. BÖLÜM FRAGMAN