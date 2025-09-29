Altında yükseliş hızlandı: 29 Eylül 2025 Ons ve gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. ABD’de hükümetin kapanma riski, doların zayıflaması ve Fed’in faiz indirim süreciyle birlikte güvenli liman talebi artarken, ons altın 3.831 dolarla tarihi zirveye ulaştı. Yılın başında 2.623 dolar seviyesinde olan ons, sadece dokuz ayda %46 değer kazancı sağlayarak yatırımcısına büyük kazanç sundu. Türkiye’de de yükseliş dikkat çekiyor; Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin lirayı aşarak rekor tazeledi. Uzmanlara göre ABD’de yaşanabilecek bütçe krizi ve küresel jeopolitik riskler altındaki yükselişi hızlandırabilir. Peki altın fiyatlarında bundan sonra hangi seviyeler görülebilir? İşte detaylar...
Altın fiyatları tarihi zirvelerini yeniliyor. ABD’de hükümetin kapanma riski ve dolara güvenin zayıflamasıyla birlikte altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara çıkarak rekor kırdı.
Yeni yıla 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın, sadece dokuz ayda yüzde 46 değer kazandı. Analistler, Fed’in faiz indirim süreci, jeopolitik riskler ve ABD ekonomisine duyulan güvensizliğin altını desteklediğini belirtiyor.
Türkiye’de de altın piyasası yükselişe geçti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya ulaştı. Gün içi işlemlerde en düşük 5 milyon 168 bin lira, en yüksek 5 milyon 248 bin 999 TL seviyeleri görüldü.
Uzmanlara göre ABD’de yaşanabilecek hükümet kapanması, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırabilir. Bu da altının ons fiyatında yeni rekorların gündeme gelmesine neden olabilir.
Altının ons fiyatı: 3.831 dolar (yıl başına göre %46 artış, 1208 dolar yükseliş). Yıla 2.623 dolardan başlayan ons, yatırımcıya tarihi getiri sundu.
Standart altının kilogram fiyatı: 5.225.000 TL (cuma kapanışına göre %1,2 artış).
Gün içi bant aralığı: 5.168.000 – 5.248.999 TL.
Toplam işlem hacmi: 4,1 milyar TL (797 kg altın).