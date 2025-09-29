Altında yükseliş hızlandı: 29 Eylül 2025 Ons ve gram altın fiyatlarında son durum

Yeni yıla 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın, sadece dokuz ayda yüzde 46 değer kazandı. Analistler, Fed’in faiz indirim süreci, jeopolitik riskler ve ABD ekonomisine duyulan güvensizliğin altını desteklediğini belirtiyor.

Türkiye’de de altın piyasası yükselişe geçti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya ulaştı. Gün içi işlemlerde en düşük 5 milyon 168 bin lira, en yüksek 5 milyon 248 bin 999 TL seviyeleri görüldü.