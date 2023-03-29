Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 31'inci hafta karşılaşmasında İtalya ekibi Olimpia Milano'yu sahasında 89-69 mağlup etti.

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇ ÖZETİ





Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes, Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant, Will Clyburn, Tibor Pleiss ilk 5'iyle başladı. Olimpia Milano'nun ilk 5'i ise Shabazz Napier, Stefano Tonut, Shavon Shields, Nicolo Melli ve Johannes Voigtmann'dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da hücumda etkili başladı. Ev sahibi ekip, Micic ve Beabuois ile etkili olurken Milano, ilk 5 dakikada Voigtmann'dan üç tane üçlük isabeti buldu ve ilk 5 dakika Anadolu Efes'in 12-11 üstünlüğü ile geçildi. Periyodun ilerleyen bölümünde kontrolü eline alan Efes, Clyburn'ün üst üste üç sayılık isabetleriyle bitime 2.27 kala farkı 6'ya çıkardı: 20-14. Kalan bölümde farkı koruyan Efes, ilk periyodu 22-16 önde kapattı.





İkinci periyotta Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, periyodun son 5 dakikasına 32-25 önde girdi. Dış atışlarda çok yüzdeli bir görüntü çizen ev sahibi ekip, üst üste Larkin ve Bryant'tan bulduğu 3 sayılık isabetlerle karşılaşmada ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 38-27. Kalan bölümde farkı daha da açmayı başaran Efes, ilk yarı 47-32 önde tamamladı.





Üçüncü periyoda da iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, savunmada rakibini durdurmayı başarınca farkı daha da artırdı. Faul çizgisinden ve üç sayılık isabetlerle farkı açmayı başaran lacivert-beyazlı ekip, periyodun bitimine 2.52 kala farkı 23'e çıkardı: 66-43. Periyodun kalan dakikalarında farkı koruyan Efes, son periyoda 68-48 önde girdi.





Son periyoda daha etkili başlayan İtalyan ekibi, yakaladığı 5-0'lık seri ile farkı periyodun başında 15'e kadar indirdi: 68-53. Kalan bölümde farkı tekrardan artırmayı başaran Efes, parkeden 20 sayı farkla 89-69 galip ayrıldı.

ERGİN ATAMAN BASIN TOPLANTISI

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 89-69 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, savunmada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.





Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Takımım bu karşılaşmada harika oynadı. Mutlu mu olmalıyım, endişeli mi olmalıyım bilmiyorum. Savunmada iyiydik, tempoyu iyi kontrol ettik. Bu dönemde böyle bir galibiyet önemliydi. Perşembe günü de önemli bir maçımız olacak. Play-off umudumuzu korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





Ataman, play-off şansıyla ilgili olarak ise "Çok büyük başarılar kazandık. Avrupa basketbol tarihinde kolay kolay kimsenin elde edemeyeceği başarılar elde ettik. Alacağımız galibiyetler play-off'a yetmeyebilir. Play-off şu anda kendi elimizde değil. Bu benim ve oyuncuların moralini dibe itmiş durumda ama bu beyaz bayrak çıkaracağız demek değildir. Her maçta kazanmak için mücadele edeceğiz, sonra da durumu göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



