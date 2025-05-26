Android 16 güncellemesi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine geliyor mu? İşte Beklenen Liste

Google, Android 16’nın stabil sürümünü Haziran 2025’te yayımlayacağını duyurdu. Xiaomi ise bu sürümü HyperOS arayüzüyle sunacak. Peki hangi Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri Android 16 güncellemesini alacak? Güncelleme listesinde sizin telefonunuz da var mı? Cihazınız destek dışında mı kaldı?
Henüz Xiaomi’den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynakları, güncelleme alması muhtemel modeller hakkında ipuçları veriyor. Bu bilgiler doğrultusunda Android 16 tabanlı HyperOS güncellemesini alması beklenen Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini bir araya getirdik.
ANDROİD 16 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELİYOR, HANGİ XIAOMI MODELLERİ ALACAK?
Google, Android işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan Android 16’yı normalden daha erken, Haziran 2025’te stabil olarak yayınlamayı planladığını açıkladı. Bu gelişme, Android ekosistemindeki tüm üreticileri harekete geçirdi. Xiaomi de Android 16’yı kendi özel arayüzü olan HyperOS ile kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Peki, hangi modeller bu güncellemeyi alacak?
ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN XIAOMI TELEFONLAR
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN REDMI TELEFONLAR
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi 14R
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13R
- Redmi 13C
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro
ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN POCO TELEFONLAR
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6
- POCO X6 Pro
- POCO M7
- POCO M7 Pro
- POCO M6
- POCO M6 Plus
- POCO M6 Pro
- POCO C75
- POCO C71
CİHAZINIZ LİSTEDE YOK MU? NEDENİ NE OLABİLİR?
Bu liste şu an için resmi değil; güncellemeyi alması muhtemel modelleri kapsıyor. Xiaomi'nin bazı telefonlarına yalnızca 2 yıl büyük güncelleme desteği sunduğu biliniyor. Bu nedenle bazı cihazlar yeni çıkmış olsa da Android 16 güncellemesini alamayabilir. Resmi güncelleme listeleri açıklandığında bu içerik güncellenecektir.