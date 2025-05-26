Android 16 güncellemesi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine geliyor mu? İşte Beklenen Liste

Henüz Xiaomi’den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör kaynakları, güncelleme alması muhtemel modeller hakkında ipuçları veriyor. Bu bilgiler doğrultusunda Android 16 tabanlı HyperOS güncellemesini alması beklenen Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini bir araya getirdik.

ANDROİD 16 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELİYOR, HANGİ XIAOMI MODELLERİ ALACAK?

Google, Android işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan Android 16’yı normalden daha erken, Haziran 2025’te stabil olarak yayınlamayı planladığını açıkladı. Bu gelişme, Android ekosistemindeki tüm üreticileri harekete geçirdi. Xiaomi de Android 16’yı kendi özel arayüzü olan HyperOS ile kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Peki, hangi modeller bu güncellemeyi alacak?

ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN XIAOMI TELEFONLAR

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN REDMI TELEFONLAR

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13R

Redmi 13C

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro

ANDROID 16 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN POCO TELEFONLAR

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M7 Pro

POCO M6

POCO M6 Plus

POCO M6 Pro

POCO C75

POCO C71

CİHAZINIZ LİSTEDE YOK MU? NEDENİ NE OLABİLİR?

Bu liste şu an için resmi değil; güncellemeyi alması muhtemel modelleri kapsıyor. Xiaomi'nin bazı telefonlarına yalnızca 2 yıl büyük güncelleme desteği sunduğu biliniyor. Bu nedenle bazı cihazlar yeni çıkmış olsa da Android 16 güncellemesini alamayabilir. Resmi güncelleme listeleri açıklandığında bu içerik güncellenecektir.















