1. dakikada Göztepeli Taha Altıkardeş, rakip ceza sahası içine kat eden takım arkadaşı Tijanic’e orta yaptı. Bu pozisyonda topla buluşan Tijanic, file bekçisi Metin Uçar’ın üstünden aşırarak kaleyi düşündü ancak savunma oyuncusu Bahadır Yıldırım son anda çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek golü engelledi.