Ankara Keçiörengücü -Göztepe maçı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Üst üste 5. galibiyetini alan Göztepe, maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi
Ankara Keçiörengücü-Göztepe maçı özeti ve maçtan dakikalar
1. dakikada Göztepeli Taha Altıkardeş, rakip ceza sahası içine kat eden takım arkadaşı Tijanic’e orta yaptı. Bu pozisyonda topla buluşan Tijanic, file bekçisi Metin Uçar’ın üstünden aşırarak kaleyi düşündü ancak savunma oyuncusu Bahadır Yıldırım son anda çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek golü engelledi.
38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda kaleye paralel gelen topu Ankara Keçiörengücü savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayı üzerinde arkası dönük bir şekilde topla buluşan Mamah, voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
53. dakikada Dembele’nin ceza sahasının hemen önünden vurduğu şut direkten döndü.
78. dakikada Ogün Bayrak’ın uzak mesafeden vurduğu şutu kaleci Metin Uçar son anda kornere çeldi.
80. dakikada Muharrem Cinan’ın rakip ceza sahasına sol kanattan açtığı ortada top önünde bulan Ariyibi, kaleci Lis’i geçemedi.
Yedekler: Ömercan Avci, , Erkam Reşmen, Şahverdi Çetin, Bilal Budak, İnnocent