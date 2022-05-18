Ankara Sınav Koleji, Oxford Üniversitesi’nin sertifikalandırdığı Dünyanın dört bir yanından çeşitli üniversiteler tarafından tanınırlığa sahip, tüm dil becerilerini iki saatte ölçebilen, adaptif ve %100 çevrimiçi olarak gerçekleşen dünyadaki tek yeterlilik sınavını Oxford University Press Türkiye ile imzaladı.

Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZER ile OTE Türkiye, Kanada ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Erkan AKMERİÇ arasında imzalanan anlaşma ile Ankara Sınav Koleji Oxford Test of English - OTE olarak akredite edildi.

Oxford İngilizce Testi (Oxford Test of English - OTE) Nedir?

Oxford Test of English - OTE Dünyanın en eski üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek İngilizce yeterlilik testidir ve Oxford University Press Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir.

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Bireylere kişiselleştirilmiş, %100 çevrimiçi, esnek, hızlı ve kişiselleştirilmiş bir İngilizce dil testi sunan Oxford Test of English - OTE, bilgisayar tabanlı olmasından dolayı geleneksel dil yeterlilik testlerinden daha hızlı ve daha esnek olma özelliğine sahip. Oxford Üniversitesi tarafından onaylanmış tek "dil yeterlilik" testi olma özelliğine sahip olan Oxford Test of English - OTE sonuçları ömür boyu geçerlidir ve dünya çapında tanınmaktadır.

Oxford Test of English - OTE, bireylerin İngilizce A2, B1 ve B2 seviyelerini ölçerek, İngilizceyi etkili bir şekilde anlama ve iletişim kurma yeteneğini değerlendirmekte ve CEFR düzeyinde raporlama yapmaktadır.