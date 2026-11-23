TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi açıklandı mı, 500 bin sosyal konut projesi daire ve blok numarası nasıl öğrenilir, e-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları başvuru sahipleri tarafından takip ediliyor. Aralarında Erzurum, Bursa, Adıyaman, Şırnak, İzmir, Kütahya, Bartın, Düzce, Bilecik, Burdur, Isparta, Amasya, Nevşehir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kayseri Balıkesir, Bitis ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu illerde ve ilçelerde düzenlenen konut belirleme kuralarıyla hak sahiplerinin blok, kat ve daire yerleri netleşti. Başvuru sahipleri, TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranından hak sahipliği durumlarını ve kendilerine tahsis edilen konutlara ilişkin bilgileri öğrenebiliyor. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesine ilişkin detaylar.
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