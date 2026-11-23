İlave seyyanen artış: 5.000 TL

Yeni en düşük emekli aylığı: 30.907,20 TL

Bu senaryoda en düşük emekli aylığında toplam 7 bin 355,20 TL artış gerçekleşmiş olacak. Böylece mevcut taban aylığa göre toplam yükseliş yaklaşık yüzde 31,23 seviyesine ulaşacak. Ancak 5 bin TL'lik ek ödemenin nasıl uygulanacağına ilişkin nihai karar henüz açıklanmadı.

Maaş düzenlemesinde değerlendirilen bir diğer seçenek ise emeklilere enflasyon farkının dışında refah payı verilmesi.

Geçmiş dönemlerde de uygulanan refah payı, emeklilerin yasal enflasyon artışının üzerinde zam almasını sağlayan yöntemlerden biri olarak kullanılıyor.

Yeni düzenleme çalışmalarında refah payının yüzde 10 ile yüzde 15 aralığında olabileceği üzerinde duruluyor.

Bu seçeneğin hayata geçirilmesi halinde emeklilerin zam oranları, yalnızca enflasyon artışıyla sınırlı kalmayacak. Ancak refah payının hangi oranda uygulanacağı, kimleri kapsayacağı ve artışın nasıl hesaplanacağı henüz belirlenmedi.