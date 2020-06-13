Ankara’da Başarılı Gülüş Tasarımı Tedavisi

Ankara gülüş tasarımı tedavisi arayışındaysanız, gülüş tedavisi hakkında detayları öğrenmek istiyorsanız, Dr. Dt . Ömer Bayar, detayları sizler için cevapladı. Gülüş tasarımının, diş eti çekilmesi, çürük, saramla, kırılma, diş kaybı ile oluşan boşluk görünümü, dişlerin çarpık dizilimi gibi birden fazla sağlıksal problemi ortadan kaldırdığını ifade eden Dr. Dt . Ömer Bayar, ‘Gülüş tasarımını kapsamlı bir tedavidir. Bu tedavi sonunda hastanın her açıdan ölçülü ve doğal görünümde dişlere sahip olması sağlanır. Dişerle yer alan çürüklerin giderilmesi, ortodontik tedavilerin yapılması, diş boşlukları zirkonyum implant ve zirkonyum, porselen kaplama dişerin uygulanması, sağlıklı alanların bleching ile beyazlatılması gibi aşamaların tümü gülüş tasarımı tedavisi kapsamında sırasıyla gerçekleştirilir.’ diye konuştu.

Gülüş Tasarımı Stilleri

Hastaya yapılan ilk muayene ardından belirlenen dişlere yönelik sağlık sorunlarına göre tedavi aşamalarının uygulandığını ve sonuç olarak daha genç bir gülüş görünümü yakalandığını ifaden Dr. Dt . Ömer Bayar, ‘Gülüş tasarımını, yüz ifadesinde belirli stilleri yansıtmak amacıyla yapılır. Yüz hatları ile uyumlu oranlarda ön dişlerin veya yan dişlerin diğerlerine göre bir nebze daha uzun tasarlanması ile entelektüel, sportif veya bayanların daha çok tercih ettiği çekici bir gülüş formu elde edilir.’ dedi.

İmplant Tedavisinde Estetik Bir Gülüşe Giden Yol

Hastalara, İmplant tedavileri ile estetik bir gülüş ve sağlıklı dişler kazandırmak için profesyonel tekniklerin izlendiği bir yolun tercih edildiğini belirten Dr. Dt . Ömer Bayar, ‘İlk adımda röntgen tekniği ile gerçekçi diş ve ağız ölçüleri alınıp, bilgisayar ortamında implan için ölçüleme gerçekleştirilir. Teknikler kapsamında teknolojik araçlardan yaralanılması ve profesyonel müdahale yapılması önemlidir.’ ifadelerini kullandı.

Dr. Dt . Ömer Bayar sözlerine şöyle devam etti; ‘Şimdi implant tedavisi için hangi adımların izlenmesi gerektiğinden bahsedelim;

· İmplant tedavisinde, ilk basamakta detaylı bir muayene ardından ağız içi röntgen çekimi gerçekleştirilir.

· Bu röntgen verileri bilgisayar ortamına aktarılarak, implantlar için gerçekçi ölçümlemeler yapılır.

· Alınan ölçülere uyumlu implantlar ise laboratuvar ortamında tasarlanır.

· Hastanın ağız sağlığını geri kazandırmak için en uygun olan vida, silindirik, implant modellerinden tercih yapılır.

· Tek aşamalı ve ya iki aşamalı dental implant yerleştirme operasyonuna geçilir.

· Bu kapsamda zirkonyum ve ya titanyum implantlar, sorunlu bölge alnında yer alan çene kemiğine yerleştirilir.

· İmplant üzeri kapatılarak, diş eti ve kemiğin implant köke tam adaptasyonu sağlanır.

· Diş eti iyileşme evresi ardından ise implant kök üzerine zirkonyum veya porselen kaplama protez dişler eklenerek, hastanın sağlıklı dişlere ve dinemik bir gülüş görünümüne kavuşması sağlanır.

Bu adımlar ile başarılı tedavi sonuçlarının elde edildiğini ve implant dişlerin doğal dişler ile aynı kullanım konforunu sunduğunu ifade eden Dr. Dt . Ömer Bayar, ‘’ Doğal beyaz renge zirkonyum kaplama ve implant tekniği ile ulaşılırken, hastanın özgüveninin geri getirlmesi ve artık rahatsız olmadan gülümseyebilmesi sağlanır.’ dedi.

İmplant Tedavisinin Avantajları

Anrakara implant tedavisi arayışındaysanız ve bu tedavinin hangi avantajları sağladığını merak ediyorsanız, Dr. Dt . Ömer Bayar sizler için cevaplıyor. İmplant, özellikle de zirkonyum implant uygulamlarının, diş kaybı yaşayan hastalar için avantajlı koşullar sunduğu ifada eden Dr. Dt . Ömer Bayar sözlerine şu şekilde devam etti, ‘Şimdi bu avantajlardan detaylı şekilde bahsedelim;

· Zirkonyum implant tekniği en doğal beyaz diş formuna ulaşılması avantajını sunmaktadır.

· Diş kaybı olan ve metal alerjisi sebebi ile implant tedavilerinden yararlanamayan hastalar zirkonyum implant ile alerjik reaksiyon yaşamdan implant tedavisi alırlar.

· İmplant tekniği ile diş kaybı ile oluşan geniş boşluklar ortadan kaldırılırken, impant kök üzerine protez diş ekleme imkanı elde edilir.

· İmplant kökler, diş eti ve çene kemiğine tam adaptasyon sayesinde uzun kullanım ömrü ve acısız tedavi koşulları sunarlar.

· Özellikle zirkonyum materyal tercihi ile yapılan implant tedavilerinde, daha genç bir gülümseme etkisine kavuşulur.’

İmplant tedavinsin bu yararları sunduğunu aktaran Dr. Dt . Ömer Bayar, ‘Detaylı muayene işlemleri ardından alınan gerçekçi ölçüler ile hazırlanan implantlar, ağız içinde konfor sunarken, çiğneme faaliyetinde gerçek diş etkilerini sağlar.’ dedi.

Zirkonyum Kaplamalar İle Diş Kaybının Tedavisi

Daha önceki başarısız bir kanal tedavisi sebebi ile diş kaybı yaşanması halinde implant ve zirkonyum kaplama protez diş uygulamalarının birleştirilmesi ile hastanın ağzında yer alan estetik dışı boşluk görünümlerinin başarılı şekilde giderildiğini dile getiren Dr. Dt . Ömer Bayar, ‘darbeler sebebiyle ve dişte mineral kaybı ile oluşan diş kayıpları implant ve zirkonyum kaplama yöntemleri ile giderilerek, kişiye daha genç bir görünüm katan sağlıklı gülümseme ifadesi kazandırılır.’ dedi.

Dr. Dt . Ömer Bayar, ‘İmplant ile birlikte uygulanan porselen laminate veener, empress kaplama, zirkonyum gibi seçenekler, diş boşluklarını giderip, doğal görünüme en yakın protez diş kazanımını sağlar.’ Diye konuştu. Ankara zirkonyum kaplama ve implant tedavisi arayışındaysanız ve aklınızda sorular yer alıyorsa, yazımız kapsamında sunduğumuz tüm detaylar, gerekli bilgileri edinmenizi sağlayacaktır.