Antalya Homes: TeleProperty ile Satış, Bitcoin ile Ödeme

TelePropertyile Türkiye’de uzaktan gayrimenkul satışlarına öncülük eden Antalya Homes, geçtiğimiz ay aracılık ettiği konut satışıyla Türkiye tarihinde Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli konut satışını gerçekleştirdi.

Küresel Covid-19 salgını ile başlayan seyahat yasakları ve karantina uygulamaları ile birlikte her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de teknolojinin entegrasyonu arttı ve yenilikçi yöntemler uygulanmaya başladı. Konut ve ofislerin sanal turlarla gezdirilmesi, satın alma ve tapu işlemlerinin çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilmesi sektörün yeni normali oldu. Diğer taraftan kripto paraların da gayrimenkul satın alımında kullanılması yaygınlaşmaya başladı.

Bitcoin Yarılanması Emlak Satışlarını Hızlandırdı

Bitcoin, ikinci tepe noktasını yaklaşık 13 bin 700 dolar ile Haziran 2019’da gördükten sonra, Mart 2020 ortasında 4 bin 980 dolara kadar gerilemişti. Bu süreçte, tüm kripto para ilgililerinin heyecanla beklediği 3. Halving (yarılanma) 11 Mayıs 2020’de gerçekleşti. Yarılanma ile Bitcoin’in üretim hızı yavaşlatılarak, piyasada arz dengesi yaratılmaya çalışılıyor ve bir değişim ya da yatırım aracı olarak daha da değerlenmesi bekleniyor. Yarılanmayı takip eden ilk hafta Bitcoin değeri yeniden 10 bin dolar seviyelerine yükseldi.

Türkiye’de yabancıya gayrimenkul satışında lider olan Antalya Homes Emlak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, yarılanma sonrası Bitcoin ile konut satışlarının da hızlandığını belirtti ve “Yarılanma sonrası Bitcoin fiyatlarındaki artışın etkisi ile yatırımcılar kar satışları yaptı. Bu kar satışları emlak satışlarına da artış olarak yansıdı” dedi.

Antalya Homes, Proptech uygulamalarıyla bir adım önde

Diğer taraftan, Bayram Tekçe, PropTech (Property Technology) olarak adlandırılan gayrimenkulde inovasyon ile ilgili değerlendirmesinde geçtiğimiz ayda aracılık ettikleri bir konut satışını örnek gösterdi: “Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz bir gayrimenkul satışında müşterimizin tercih etmiş olduğu konut için canlı yayında keşif turu yaptık. Drone ile konutun detaylı çekimlerini yapıp müşterimize ilettik. Sonrasında alıcı ve satıcıyı canlı video konferans ile bir araya getirerek son pazarlıkları tamamladık. Konutun Bitcoin ile ödemelerinde de Antalya Homes olarak aracılık ettik. Milyon lirayı bulan değeri ile söz konusu satış şimdiye kadar Türkiye’de Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı oldu.”

Bayram Tekçe, Bitcoin’in gayrimenkule çevrilebildiğini ancak az sayıda emlak firmasının bunu yapabildiğini belirtti. Yenilikçiliğin Antalya Homes’un kurumsal değerleri arasında yer aldığını ifade eden Bayram Tekçe, “Global olarak etkilerini gördüğümüz Covid-19 salgını tüm hayatı değiştiriyor. Değişen dinamiklere ayak uydurmak önemli. Yenilikçi gücümüzü işimizin her alanına yansıtıyoruz ve PropTech alanında da sektörde öncü olmaya devam ediyoruz” dedi.

Bitcoin ile konut satışına dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.