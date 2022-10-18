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AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıtları devam ediyor: Kayıt için son tarih ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM AÖF yeni kayıt işlemleri; 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. Anadolu Üniversitesi açık öğretim ile AÖF ikinci üniversite okumak isteyen öğrenciler kayıt yenileme yeni kayıt tarihlerini sorguluyor. Peki AÖF kayıt yenilemeler ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ikinci üniversite yeni kayıt tarihleri ne zaman sona eriyor? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF kayıt yenileme: Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek, bitecek?
AÖF kayıt yenileme ikinci üniversite kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri ile ilgili tarihleri açıkladı. AÖF ikinci Üniversite kayıtları ile AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları için son tarih ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

  • AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak. AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek. AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

  • Kayıt yenileme işlemleri ise 03 Ekim 2022 Pazartesi-17 Ekim 2022 Pazartesi arasında tamamlanacak.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Kayıt Yenileme Sistemi | Anadolu Üniversitesi için tıklayın

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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