Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) 2022-2023 kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF güz dönemi kayıtları başladı. Güz dönemi sınavlarına katılabilmek için adayların kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki, 2022-2023 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim üniversite kayıt son gün ne zaman?

AÖF 2022-2023 KAYIT TAKVİMİ

AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 26 Ağustos 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemleri ise 03 Ekim 2022 Pazartesi-17 Ekim 2022 Pazartesi arasında tamamlanacak.

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ÖZGÜN ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuç ekranı!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT YENİLEME YAPILIR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.t... adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2022

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Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı21- 22 Ocak 2023

4AÖF kayıt yenileme / ilk kayıt ne zaman, nasıl yapılır 2022-2023 AÖF (açıköğretim) sınav tarihleri ne zaman

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023