Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu! Son dakika haberine göre, Ardahan'da meydana gelen deprem tedirginlik yarattı. 5.3 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Peki Ardahan depreminde yıkılan bina oldu mu, depremde can kaybı var mı, çöken, yıkalan bina oldu mu?

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