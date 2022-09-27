Özgün Ardahanda 53 büyüklüğünde deprem oldu
ÖZGÜN HABERLER

Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu!

Son dakika haberine göre, Ardahan'da meydana gelen deprem tedirginlik yarattı. 5.3 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Peki Ardahan depreminde yıkılan bina oldu mu, depremde can kaybı var mı, çöken, yıkalan bina oldu mu?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ardahan depremi merkez üssü nere, deprem kaç şiddetinde? Ardahan depreminde yıkılan bina oldu mu?
Ardahan depremi son dakika!

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Depremde şuana kadar olumsuz bir bildirim gelmedi.

Ardahan deprem fay hattı
Ardahan deprem fay hattı

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

Ardahan deprem toplanma alanları için tıklayın

NATO almak için sıraya girecek

NATO almak için sıraya girecek

​Geleceğin süper besini Türkiye'de üretiliyor.
Yanlışlıkla Adanaya gitti

Yanlışlıkla
Adana'ya gitti

​Başına gelen olayı anlattı: Sosyal medya yıkıldı.
Bu ne vicdan

Erdoğan'dan HDP'ye sert gönderme.

​Çevre illerde de hissedildi.

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz

Komandolar Suriye'ye uğurlandı.

​Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı.

Bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.