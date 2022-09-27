Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu!

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Depremde şuana kadar olumsuz bir bildirim gelmedi.
#DEPREM
BALCESME-GOLE (ARDAHAN) https://t.co/DamKguHwAo
27.09.2022, 17:08:30 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 3.2 km#Kandilli
#DEPREM
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