Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda Toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Ramazan ayını bitimine günler kala Resmi Gazete'de İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet vereceği yayımlandı. İşte detaylar...
Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Ramazan Bayramı’nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00’dan 4 Mayıs saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Arefe ne zaman, hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.