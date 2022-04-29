Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Arefe günü ve Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazetede yayımlandı
ÖZGÜN HABERLER

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı

Arefe gününe ve Ramazan Bayramına günler kala otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup, olmayacağı oldukça merak ediliyordu. Arefe günü ve Ramazan Bayramında toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar için Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Peki, Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Otoyollar ve köprülerden ücret alınacak mı? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Arefe günü ve bayramda toplu taşıma (Tramvary, metro, metrobüs, Marmaray) ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı
​Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda Toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Ramazan ayını bitimine günler kala Resmi Gazete'de İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet vereceği yayımlandı. İşte detaylar...

Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Ramazan Bayramı’nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00’dan 4 Mayıs saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

  • Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Arefe ne zaman, hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Arefe günü ne zaman? Arefe günü tarihi 2022
ÖZGÜN
Arefe günü ne zaman? Arefe günü tarihi 2022
Zelenskiyye suikast girişimi

Zelenskiy'ye suikast girişimi

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Havalimanlarında bayram hareketliliği

Havalimanlarında bayram hareketliliği

​193 binin üzerinde yolcu bugün uçacak.
CHPli İBBde çalışan PKKlı Şafak Duran tutuklandı

​Boya fabrikasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Dünya tarihinde bir ilk: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.