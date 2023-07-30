Milli Savunma Bakanlığı, askerlik süresinin uzatılacağına dair iddialara ilişkin bugün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Askerlik süresi uzayacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, " Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur " açıklamasında bulundu.

📍Şereflikoçhisar



Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığında, Tank Okul Komutanlığı 391’inci Dönem Yedek Subay / Yedek Astsubay Adayları'nın “Ferdi Muharebe Atış Görevi” icra edildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bgcX5hRXak — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2023

Askerlik süresi kaç ay?

Askerlik sisteminde rütbe fark etmeksizin tüm askerlik süresi 6 aya indirildi. Bu süre yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak değiştirildi. Askerlik süresi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için geçerlidir. Askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli olan yükümlüler, 20 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak zorundadır. Askerlik yoklamasında, yükümlülerin sağlık durumu, eğitim durumu ve askerliğe elverişli olup olmadıkları değerlendirilir. Askerliğe elverişli olan yükümlüler, askerlik hizmetini yerine getirmek için askere çağrılır.

Yükseköğrenim eğitimi alan kişilerde askerlik

Yükseköğrenim (dört yıllık ve iki yıllık üniversite) görmüş olanlar ise yedek subay ve yedek astsubay adayı olarak askerlik şubelerine müracaat ederler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin o anki ihtiyacına göre kişi uzun dönem yedek subay veya yedek astsubay olarak 12 ay ya da kısa dönem er olarak 6 ay ile askerlik görevlerini tamamlarlar.

Dövizle askerlik (Bedelli askerlik)

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak; işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, Türkiye'de geçirdikleri günler hariç en az üç yıl (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde (veya yabancı gemilerde) bulunan TC vatandaşları, askerlik bedelini (38 yaş ve altı 45.000₺ peşin ödeyerek) dövizle öder ve askerlik eğitimi görmeden terhis olur.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu duyurdu. Aktürk, başvuruların 17 Temmuz itibariyle başladığını söyledi.

Yıllara göre askerlik süreleri

TSK, halen yürürlükte bulunan 21 Haziran 1927 gün ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun kabulünden bu yana 26 değişik askerlik hizmet süresi uyguladı. İşte son 83 yılda uygulanan askerlik hizmet sürelerinden bazıları:

21 Haziran 1927: Piyade sınıfına bir buçuk yıl, Mızıka sınıfına 2, Jandarmaya 2 buçuk yıl, denizcilere 3 yıl askerlik uygulaması başlatıldı. 30 Kasım 1935: Piyadeye 18 ay, Jandarma ve Gümrük Komutanlığı personeline 30 ay askerlik uygulanmaya başlandı. 06 Ocak 1941: İkinci Dünya Savaşı sebebiyle silah altındakilerin askerliği 1 yıl uzatıldı. 14 Temmuz 1950: Denizciler 3 yıl, Jandarma ve Gümrük Komutanlığı personeline 30'ar ay, diğer sınıflara 2'şer yıl uygulama yapıldı. 24 Ocak 1963: Askerlik süresi 24 aya düşürüldü. 27 Temmuz 1970: Askerlik süresi 20 aya indirildi. 09 Temmuz 1984: Askerlik süresi 18 aya indirildi. 11 Temmuz 1992: Askerlik süresi 15 aya indirildi. 20 Aralık 1993: 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile durduruldu. Söz konusu tertipler, 15 ay yerine 19 ay askerlik yaptılar. 10 Ekim 1994: 1973/3 tertipler 3 ay geç terhis edildi. 6 Ocak 1995: Askerlik 15 aydan 18 aya çıkarıldı. 15 Temmuz 2003: Askerlik hizmet süresi 18 aydan 15 aya indirildi. Bunlara ilaveten üniversite mezunu yedek subaylar için 20, 18, 15 ve halen 12 aylık uygulamalar yapıldı.

Askerlik hizmet kanunu

Yedek subay ve yedek astsubay seçilemeyen diğer tüm yükümlülerin 6 ay süreyle tabi olduğu askerlik hizmetidir.

1. Lise ve altı öğrenim kurumlarından mezun olanlar ile yapılan seçim sonucunda yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı olarak ayrılanların dışında kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirirler.

2. Erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi altı aydır. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandıkları tarihten itibaren altı ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilirler. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez.

3. Müracaat edenlerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

b. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan, birisinden mahkûm olmamak.

c. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.

ç. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

e. Birlik Komutanlığınca hakkında olumlu nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

4. Askerlik hizmetine devam edenlerden;

a. Disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesine göre askerlik hizmetine devam etmesi uygun görülmeyenler,

b. Hizmetlerinde yetersiz ve başarısız oldukları sıralı disiplin amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılanlar,

c. Yetkili sağlık kurullarınca bu süre içerisinde hakkında “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporu düzenlenmiş olanlar ile herhangi bir nedenle verilen istirahat veya hava değişimi süreleri toplamı yirmi günü geçenler,

ç. Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilenler,

d. Herhangi bir suç sebebiyle on günden fazla tutuklu kalanlar,

e. Önceki maddede belirtilen suçlardan hakkında mahkûmiyet kararı göreve başladıktan sonra kesinleşenler,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı olan statülerde istihdam edilmek üzere açılan sınavları kazanarak eğitime katılacakları tespit edilenlerden istekliler terhis edilir.

4. İkinci altı aylık hizmetine devam ederek terhis olan erbaş ve erlere;

a. Askerî öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde sınav tam notunun yüzde beşine kadar, Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarına sınav tam notunun yüzde yirmisine kadar ilave puan verilebilir.

b. Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutların tahsisinde, Toplu Konut İdaresinin belirleyeceği şartları taşımaları kaydıyla kendi üzerine kayıtlı konutu olmayanlar, öncelikli istifade ettirilebilir.

c. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet borçlanması talebinde bulunanların; prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde otuzikisi ile çarpımı neticesinde hesaplanacak kısmı, borcun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılacak tebligat üzerine harçlık ödemesinin yapıldığı harcama birimi tarafından tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenir.

5. Erbaş ve erlere ilk altı aylık hizmetlerinin her ayı için bir gün, ikinci altı aylık hizmetine devam edenlerin her ayı için iki gün izin verilir. İzin süresi içerisinde gözaltına alınma, tutuklanma, ceza infazı, yatarak tedavi görme, hava değişimi veya istirahat gibi belgelendirilebilen gerekçelere dayalı olarak izin süresinin bir kısmının kullanılamaması durumunda, fiilen kullanılamayan süre izin süresinden düşülür.