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ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2022 ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavına kısa bir süre kaldı. 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ATA AÖF bütünleme sınavı için giriş belgeleri yayınlandı. ATA AÖF bütünleme sınavına girecek öğrenciler sınav yerlerini öğrenmek için ATA AÖF sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
ata aöf

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre bütünleme sınavı şubat ayında gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar 2021-2022 bütünleme sınav giriş belgeleri bugün yayımlandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri sorgulama nereden yapılır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Duyuru, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapıldı. Duyuruya göre ATA AÖF Bütünleme Sınavı tarihleri 05-06 Şubat 2022 oldu.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

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