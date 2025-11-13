ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA: ATA AÖF vize sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Vize sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler sınav yerleri ve giriş belgelerine dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki ATA AÖF vize sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden alınır?
ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nereden alınır? Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (ATA AÖF) 2025-2026 akademik takvimi erişime açıldı. Güz dönemi vize sınavlarının yaklaşmasıyla öğrenciler sınav tarihleri ve giriş belgelerini araştırıyor. İşte ATA AÖF vize sınav tarihleri ve sınav giriş ekranı hakkında merak edilenler…
ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
ATA AÖF Vize sınavları
I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30
II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00
III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00
tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF VİZE SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?
ATA AÖF vize sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında https://obs.atauni.edu.tr/ adresine giriş yapılarak erişim sağlanacak.
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 10 Ocak 2026
II.Oturum 10 Ocak 2026
III.Oturum 11 Ocak 2026
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 14 Şubat 2026
II.Oturum 14 Şubat 2026
III.Oturum 15 Şubat 2026