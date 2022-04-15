Ayasofya Medresesi'nin bilinmeyenleri: Ayasofya Fatih Medresesi’ni nerede, kim yıktırdı?

Bugün tarihi olaylardan biri gerçekleşiyor. Ayasofya Fatih Medresesi 86 yıl sonra bugün yeniden hizmete açılıyor. Ayasofya Medrese'si, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edildi. En çok merak edilen ve araştırılan Ayasofya Medrese'si nerede, kim yıktırdı? Ayasofya Medresesi'nin bilinmeyenleri İşte haberimizin detayları sizlerle...

Ayasofya Medresesi'

Ayasofya Fatih Medresesini Fatih Sultan Mehmet yaptırdı

Ayasofya Fatih Medresesi’nin nerede olduğu ve kimin yıktırdığı merak ediliyor. Bugün yeniden açılacak olan Ayasofya Fatih Medresesi’ni Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet 1473’te Uzun Hasan üzerine yaptığı sefere birlikte götürdüğü Ali Kuşçu’yu dönüşte Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin etti. Bu tayin İstanbul’da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getirmiş, hatta Ali Kuşçu’nun derslerini ilim adamları dahi takip etmişlerdir.

Ayasofya Medresesi'



Ayasofya Fatih Medresesi nerededir?

İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya Kilisesi'ni cami yapan Fatih Sultan Mehmet, caminin kuzeybatısında bulunan ve o dönem papaz evleri olarak kullanılan yapıyı da medreseye çevirdi.

Zaman içinde medrese işlevini sürdüren yapı hemen her dönemde bakım ve onarım çalışmalarından geçti.

Ayasofya Medresesi'

Ayasofya Fatih Medresesi'ni kim yıktırmıştır?

Sultan Abdülaziz döneminde 1869-1874 yılları arasında yıktırılan ve eski medrese temelleri üzerine yeniden inşa edilen yeni medrese binası, Ayasofya'dan geriye çekilerek batı cephesinin hizasında hazırlanan projelere göre yapıldı.

Son Ayasofya Medresesi, Daru'l-Hilafetü'l-Aliye Medresesi olarak kullanılırken, 1924'de İstanbul Belediyesi tarafından Öksüzler Yurdu olarak değerlendirildi. 1934 yılında Ayasofya Müze olduğunda medrese bir süre daha Öksüzler Yurdu olarak kullanıldı. 1936 yılında harap olması ve kullanıma müsait olmaması sebebiyle yıktırıldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19 Aralık 2012 tarih ve 1069 sayılı kararı ile medresenin yeniden aslına uygun olarak yeniden inşaasına başlanması uygun bulundu. İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce 11 Aralık 2017'de Ayasofya Medresesi ilk etap işine başlandı. 31 Aralık 2019'da işin tasfiyesi yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu geçen yıl 25 Nisan'da Ayasofya Fatih Medresesi tamamlama işi yer teslimi gerçekleştirildi. O tarihten sonra yeniden inşaası için başlayan çalışmalarda sona gelindi.