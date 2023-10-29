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Bellingham Barca’yı yıktı: Barcelona 1-2 Real Madrid | ÖZET

İspanya La Liga 11. haftasında dünyanın en büyük derbisi El Clasico, oynandı. Barcelona evinde Real Madrid’e son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 6’ İlkay Gündoğan, 68’ ve 90+2’ Jude Bellingham’dan (2) geldi. Real Madrid bu sonuçla birlikte puanını 28’e çıkararak liderliğini korudu. Barcelona ise 24 puanla 3. sırada yer aldı. Barcelona - Real Madrid maç özetini izlemek ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:20 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 10:22 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Barcelona 1-2 Real Madrid Maç Özeti

Barcelona 1-2 Real Madrid Maç Özeti

ve Real Madrid
11. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük derbide kazanan taraf 2-1’lik skorla Real Madrid oldu. Real Madrid’in galibiyet golleri Jude Bellingham’dan geldi. Barcelona’nın tek golü ise İlkay Gündoğan’dan geldi. Barcelona -
maç özeti ve İspanya La Liga maç sonuçları haberimizde.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Real Madrid maç özetini izlemek için

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ SONUCU

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI








#Barcelona
#Real Madrid
#İspanya La Liga
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