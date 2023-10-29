Barcelona 1-2 Real Madrid Maç Özeti
ve Real Madrid
11. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük derbide kazanan taraf 2-1’lik skorla Real Madrid oldu. Real Madrid’in galibiyet golleri Jude Bellingham’dan geldi. Barcelona’nın tek golü ise İlkay Gündoğan’dan geldi. Barcelona -
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BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ SONUCU
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ SONUCU
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
İSPANYA LA LİGA 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI
İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI
#Barcelona
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5 saat önce