UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında Sporting Braga evinde Real Madrid’i konuk etti. Maç Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 16’ Rodrygo, 61’ Jude Bellingham ve 63’ Alvaro Djalo Dias Fernandes’ten geldi. Real Madrid grupta 3’te 3 yaparak 9 puanla liderliğini korudu. Braga ise 2. mağlubiyetini alarak 3 puanla 3. sırada yer aldı. Sporting Braga - Real Madrid maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde.