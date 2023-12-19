"Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik için 2023 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 dahil) tamamlamaları gerekecek. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri açıklandı mı? Celp ve sevk dönemleri duyurusu!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.





2023 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;





a. 2023 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.





b. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.





c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır.





BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?





ç. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 122.351,04 TL’dir.





d. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 tarihi dahil) 122.351,04 TL bedel tutarına ilave olarak ek bedel ödemesi gerekmektedir. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları toplam sürenin her bir ayı için (1 aylık ödenecek ek bedel 1.784,29 TL’dir) ödenecek tutar askerlik şubesi tarafından hesaplanmaktadır.





e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılabilecektir.





2. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.



