Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sayfasından yapılan duyuruda 7 bin bekçi alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu duyuruya göre bekçi alımı için en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde güvenliği sağlamak için istihdam edilecek 7 bin bekçiden biri olmak için adaylar 3 aşamalı sınava girecek. Adaylar yazılı, sözlü ve fiziksel yeterlilik sınavına girecek ancak sınav tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

TOPLAM PUAN ESAS ALINACAK

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak. Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

SÖZLÜ SINAV BİLGİSİ

Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

SINAV 3 AŞAMADAN OLUŞACAK

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

Üniversitelere ek yerleştirme tercihleri için yarın son gün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri yarın tamamlanacak.ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından 2018-YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemi yapacak adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.Adayların, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacakları 2018-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın sona erecek.Ek yerleştirme nasıl yapılıyor?Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacak?Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.