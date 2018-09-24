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Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Türkiye’nin pek çok yeri için bekçi alımı yapılacak. 2018 bekçi alımı için gerçekleştirilen değerlendirme süreci, yazılı ve fiziki mülakatla devam edecek. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Türkiye’nin pek çok yeri için bekçi alımı yapılacak.

Türkiye’nin pek çok yeri için bekçi alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sayfasından yapılan duyuruda 7 bin bekçi alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu duyuruya göre bekçi alımı için en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde güvenliği sağlamak için istihdam edilecek 7 bin bekçiden biri olmak için adaylar 3 aşamalı sınava girecek. Adaylar yazılı, sözlü ve fiziksel yeterlilik sınavına girecek ancak sınav tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

TOPLAM PUAN ESAS ALINACAK

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak. Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

SÖZLÜ SINAV BİLGİSİ

Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

SINAV 3 AŞAMADAN OLUŞACAK

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

Üniversitelere ek yerleştirme tercihleri için yarın son gün
Üniversitelere ek yerleştirme tercihleri için yarın son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri yarın tamamlanacak.ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından 2018-YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemi yapacak adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.Adayların, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacakları 2018-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın sona erecek.Ek yerleştirme nasıl yapılıyor?Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacak?Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

MEB'den yetenekli öğrenciye liselere yerleştirmede ikinci hak
MEB'den yetenekli öğrenciye liselere yerleştirmede ikinci hak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10'uncu sınıfa geçen ve özel yeteneği olan öğrencilere güzel sanatlar ile spor liselerine geçişlerde ikinci hak tanındı.Buna göre, Bakanlıkça bu yıl ilk defa, özel bir yeteneğe sahip olduğunu düşünen öğrencilerin, sanat ve spor liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilmeleri amacıyla eylül ve ekim aylarının son haftasında özel yetenek sınavları düzenlenecek.MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlığa bağlı 82 güzel sanatlar lisesi ile 74 spor lisesi bulunuyor.Bakanlık bu yıl ilk kez sanat ve spor alanlarında yeteneği olduğunu düşünen ancak başka bir lise türüne kaydolmuş öğrenciler için yeni bir düzenleme yaptı.Bu kapsamda, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı ve projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarında bulunan boş kontenjanlara diğer liselerin 9'uncu sınıflarından eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavları ile öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak.Öte yandan Bakanlık, bu yıl 10'uncu sınıfa geçen lise öğrencileri arasından özel yetenekli olanlar için de sanat ve spor liselerine geçiş hakkı sağladı.Buna göre, diğer liselerin 10'uncu sınıflarından bu okullara gelmek isteyen öğrenciler, boş kontenjan bulunması halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yetenek sınavlarına alınacak.Evde hazırlandığı KPSS'de Türkiye birincisi olduALES giriş belgeleri erişime açıldı

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