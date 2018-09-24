Türkiye’nin pek çok yeri için bekçi alımı yapılacak. 2018 bekçi alımı için gerçekleştirilen değerlendirme süreci, yazılı ve fiziki mülakatla devam edecek. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
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Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sayfasından yapılan duyuruda 7 bin bekçi alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu duyuruya göre bekçi alımı için en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde güvenliği sağlamak için istihdam edilecek 7 bin bekçiden biri olmak için adaylar 3 aşamalı sınava girecek. Adaylar yazılı, sözlü ve fiziksel yeterlilik sınavına girecek ancak sınav tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
TOPLAM PUAN ESAS ALINACAK
Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak. Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.
SÖZLÜ SINAV BİLGİSİ
Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.
SINAV 3 AŞAMADAN OLUŞACAK
Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.
YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?
Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.
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