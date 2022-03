En Güzel Resimli Berat Kandili Mesajları: 2022 Berat Gecesi Anlamlı Uzun Kısa Tebrik Kutlama Sözleri!

Arınma ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili bu akşam eda ediliyor. Berat Kandili gecesinde kandilleşmek sünnet olduğu gibi ülkemizde önemli ve hatrı sayılır bir gelenektir aynı zamanda. Berat gecesinde yakınlarınızla paylaşabileceğiniz Berat Kandili konulu hadis ve ayet ve içeren Berat Kandili mesajları içeriğimizde...

EN ANLAMLI RESİMLİ BERAT KANDİLİ TEBRİK MESAJLARI 2022

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili’miz mübarek olsun.

ÖZGÜN Berat gecesi duası: Kandil akşamı yapılacak dualar

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun.

ÖZGÜN Berat Gecesi ne zaman: Berat Gecesi ibadetleri, duaları ve fazileti

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin

REKLAM

ÖZGÜN Yasin, Tebareke, Amme Okunuşu- Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi Arapça ve Türkçe

Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

ÖZGÜN Fetih Suresi Arapça okunuşu ve Fetih Suresi Türkçe meali

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

ÖZGÜN Fecr Suresi okunuşu ve anlamı: Fecr Suresi oku, dinle, ezberle

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

ÖZGÜN Kenzül Arş Duası ne için okunur? Kenzül Arş Duası Arapça okunuşu ve Türkçe manası

" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'

REKLAM

HAYAT Bugün Berat günü: Berat Kandili’niz mübarek olsun

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

ÖZGÜN Berat Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir: Nasıl niyet edilir?

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

ÖZGÜN Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekattır?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim.

ÖZGÜN Amenerrasulü okunuşu: Amenerrasulü Arapça ve Türkçe oku, faydaları Diyanet meali (Bakara Suresi'nin son iki ayeti)

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun.

REKLAM

ÖZGÜN Duha Suresi Oku: Duha (Vedduha) Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Meali

Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

İSLAM DİNİNDE KANDİLLEŞMENİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam dininde Müslümanların, günahlarından arınma maksadıyla Rablerine yöneldikleri, oluşan manevi iklim vesilesiyle merhametin, kulluğun, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ziyadesiyle arttığı bazı özel gün ve geceler vardır.

Halk arasında “üç aylar” olarak bilinen recep, şaban ve ramazan ayları içerisinde idrak ettiğimiz Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Geceleri ile Efendimizin doğum günü olan rebiulevvelin on ikinci gecesi bu özel zamanlardandır ve kültürümüzde bu gecelere “kandil” denilmiştir. Bu gecelere “kandil” denmesinin sebebi olarak, ilk defa II. Sultan Selim (1524-1594) tarafından başlatıldığı belirtilen, mübarek gecelerde camilerin aydınlatılması, minarelerde kandiller yakılması ve bunun da zamanla bir gelenek hâline dönüşmesi gösterilir.

REKLAM

Kandil gecelerinin ihya edilmesi maksadıyla düzenlenen resmî ve özel merasimlere yoğun ilgi gösterildiği, tarihî kayıtlarda yer almaktadır. Günümüzde de Anadolu ve Balkan coğrafyası başta olmak üzere Osmanlı bakiyesi topraklarda kulluğun, merhametin, kardeşliğin, paylaşmanın vb. güzel hasletlerin ziyadeleştiği kandil gecelerine hâlen büyük önem verilmektedir. (dergi.diyanet.gov.tr)