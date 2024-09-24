EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖZYES sonuçları açıklandı: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖZYES sonuçları açıklandı: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

16:1724/09/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
BESYO tercih ekranı 2024
BESYO tercih ekranı 2024

Spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler BESYO tercihlerine çevrildi. Peki BESYO tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak? BESYO tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar.

BESYO tercih tarihleri merak konusu. Parkur sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, birçok adayın merakla beklediği BESYO tercih süreci yaklaşıyor. Bu süreç, adayların ilgi duydukları BESYO programlarına yerleşebilmeleri için oldukça önemli bir aşamadır. Peki, 2024-2025 BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 ÖZYES sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2024-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "
https://sonuc.osym.gov.tr
" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

BESYO tercih tarihleri ne zaman başlayacak?

BESYO tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'nin yakın zaman içinde sürece dair duyuru yapacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda açıklama geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

BESYO YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.

Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde OBP’si yüksek olana öncelik verilecektir.

Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzeregenel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır. Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarındanilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanaaktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.

#BESYO tercih tarihleri
#BESYO
#BESYO tercih takvimi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ! 9. Yargı Paketi maddeleri onaylandı mı, yasalaştı mı? 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi...