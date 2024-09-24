BESYO tercih tarihleri merak konusu. Parkur sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, birçok adayın merakla beklediği BESYO tercih süreci yaklaşıyor. Bu süreç, adayların ilgi duydukları BESYO programlarına yerleşebilmeleri için oldukça önemli bir aşamadır. Peki, 2024-2025 BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 ÖZYES sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2024-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin " https://sonuc.osym.gov.tr " adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

BESYO tercih tarihleri ne zaman başlayacak?

BESYO tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'nin yakın zaman içinde sürece dair duyuru yapacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda açıklama geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

BESYO YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.

Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde OBP’si yüksek olana öncelik verilecektir.