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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği BESYO Taban Puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) bölümü hakkında araştırmalar sürüyor. YKS tercihlerin başlamasıyla birlikte özel yetenek sınavıyla alım yapılan BESYO taban puanları 2023 başarı sıralaması gençler tarafından sorgulanıyor. BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kısaltmasıdır. BESYO'lar, sporun teorik ve pratik yönlerini öğreten yükseköğretim kurumlarıdır. BESYO'larda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Rekreasyon, Spor Yönetimi ve Spor Bilimleri gibi bölümlerde eğitim verilmektedir. İşte 2023 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban-Tavan Puanları ve Başarı Sıralaması.

11:26 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği taban puanları

BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği taban puanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) bölümü 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını haberimizin detaylarına yer verdik. 2023 BESYO başarı sıralaması ile üniversitelerin BESYO en küçük ve en büyük puanları YKS tercihlerin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu.

2023 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, Başarı Sıralaması , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi BESYO taban puanları

2022 YKS İstanbul Üniversitesi BESYO taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanı 270,23037

Antrenörlük Eğitimi 220,05128

Spor Yöneticiliği150,00000

Antalya Akdeniz Üniversitesi Besyo 2022 puanları

2022 YKS Antalya Akdeniz Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 264,45645

Antrenörlük Eğitimi 214,81528

Rekreasyon 150,00000

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Besyo 2022 puanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 260,24866

Antrenörlük Eğitimi 210,60750

Spor Yöneticiliği 150,00000

Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo BESYO puanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 256,04085

Antrenörlük Eğitimi 206,39969

Spor Yöneticiliği 150,00000

Trabzon Üniversitesi Besyo puanı

Trabzon Üniversitesi'nin YKS Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 251,83303

Antrenörlük Eğitimi 202,18196

Spor Yöneticiliği 150,00000

Ordu Besyo taban puanı

Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 247,62522

Antrenörlük Eğitimi 198,07415

Spor Yöneticiliği 150,00000

Denizli Pamukkale Besyo puanı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 243,41740

Antrenörlük Eğitimi 193,96634

Spor Yöneticiliği 150,00000

Yalova Üniversitesi Besyo puanı

Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 239,20959

Antrenörlük Eğitimi 189,85852

Spor Yöneticiliği 150,00000

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo puanları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo puanları yılında aşağıdaki gibidir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 235,00178

Antrenörlük Eğitimi 185,75071

Spor Yöneticiliği 150,00000

Gaziantep Üniversitesi Besyo taban puanı

2022 YKS Gaziantep Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 230,79397

Antrenörlük Eğitimi 180,54290

Spor Yöneticiliği 150,00000

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo taban puanı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun YKS taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 226,58616

Antrenörlük Eğitimi 176,33509

Spor Yöneticiliği 150,00000

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo taban puanları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun YKS taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 222,37835

Antrenörlük Eğitimi 172,12738

Spor Yöneticiliği 150,00000

Ankara Üniversitesi Besyo Besyo taban puanları

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin YKS taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 218,17054

Antrenörlük Eğitimi 167,91957

Spor Yöneticiliği 150,00000

Malatya İnönü Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 213,96273

Antrenörlük Eğitimi 163,71176

Spor Yöneticiliği 150,00000

Eskişehir Üniversitesi Besyo taban puanları

Eskişehir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 209,75492

Antrenörlük Eğitimi 159,50395

Spor Yöneticiliği 150,00000

İzmir Ege Üniversitesi Besyo taban puanı

Ege Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 205,54711

Antrenörlük Eğitimi 155,29614

Spor Yöneticiliği 150,00000

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo taban puanları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 201,33930

Antrenörlük Eğitimi 151,08833

Spor Yöneticiliği 150,00000

Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo taban puanları

Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun YKS taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 197,13149

Antrenörlük Eğitimi 146,88052

Spor Yöneticiliği 150,00000

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo taban puanları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 200,92368

Antrenörlük Eğitimi: 149,67271

Rekreasyon: 150,00000

Adana Çukurova Üniversitesi Besyo taban puanları

Adana Çukurova Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 199,71597

Antrenörlük Eğitimi: 148,46499

Rekreasyon: 150,00000

Kahramanmaraş Sütçü İmam Besyo taban puanları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 198,50826

Antrenörlük Eğitimi: 147,25729

Rekreasyon: 150,00000

Erciyes Üniversitesi Besyo taban puanları

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 197,29055

Antrenörlük Eğitimi: 146,03958

Rekreasyon: 150,00000

BESYO taban puanı ve başarı sıralaması ile tercih yapacaklar ilgili üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi'nin internet sitelerine girip güncel BESYO kontenjanları ile özel koşullarını öğrenebilir.

BESYO nedir?

Besyo; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu ifade etmek için kullanılır. Besyo'lar 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversite bölümlerinden biridir. Birçok üniversite Besyo'ya giriş için taban puan olarak 140,00 ve üstü istemektedir.

BESYO'ya nasıl girerim?

BESYO bölümünü tercih edebilmeniz için özel bir zorunluluk yoktur fakat ortaöğretim başarı puanınız, üniversite sınavlarından ve yetenek sınavından alacağınız puanlar okula girebilmeniz için önemlidir.

Eşit ağırlık bölümleri neler?
Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS üniversite tercih süreci başladı. Eşit ağırlıktan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans EA bölümlerini araştırıyor. Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.


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#Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanı
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