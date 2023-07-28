BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği taban puanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) bölümü 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını haberimizin detaylarına yer verdik. 2023 BESYO başarı sıralaması ile üniversitelerin BESYO en küçük ve en büyük puanları YKS tercihlerin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu.
2023 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, Başarı Sıralaması , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi BESYO taban puanları
2022 YKS İstanbul Üniversitesi BESYO taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanı 270,23037
Antrenörlük Eğitimi 220,05128
Spor Yöneticiliği150,00000
Antalya Akdeniz Üniversitesi Besyo 2022 puanları
2022 YKS Antalya Akdeniz Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 264,45645
Antrenörlük Eğitimi 214,81528
Rekreasyon 150,00000
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Besyo 2022 puanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 260,24866
Antrenörlük Eğitimi 210,60750
Spor Yöneticiliği 150,00000
Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo BESYO puanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 256,04085
Antrenörlük Eğitimi 206,39969
Spor Yöneticiliği 150,00000
Trabzon Üniversitesi Besyo puanı
Trabzon Üniversitesi'nin YKS Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 251,83303
Antrenörlük Eğitimi 202,18196
Spor Yöneticiliği 150,00000
Ordu Besyo taban puanı
Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 247,62522
Antrenörlük Eğitimi 198,07415
Spor Yöneticiliği 150,00000
Denizli Pamukkale Besyo puanı
Denizli Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 243,41740
Antrenörlük Eğitimi 193,96634
Spor Yöneticiliği 150,00000
Yalova Üniversitesi Besyo puanı
Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 239,20959
Antrenörlük Eğitimi 189,85852
Spor Yöneticiliği 150,00000
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo puanları
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo puanları yılında aşağıdaki gibidir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 235,00178
Antrenörlük Eğitimi 185,75071
Spor Yöneticiliği 150,00000
Gaziantep Üniversitesi Besyo taban puanı
2022 YKS Gaziantep Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 230,79397
Antrenörlük Eğitimi 180,54290
Spor Yöneticiliği 150,00000
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo taban puanı
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun YKS taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 226,58616
Antrenörlük Eğitimi 176,33509
Spor Yöneticiliği 150,00000
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo taban puanları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun YKS taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 222,37835
Antrenörlük Eğitimi 172,12738
Spor Yöneticiliği 150,00000
Ankara Üniversitesi Besyo Besyo taban puanları
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin YKS taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 218,17054
Antrenörlük Eğitimi 167,91957
Spor Yöneticiliği 150,00000
Malatya İnönü Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları
Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 213,96273
Antrenörlük Eğitimi 163,71176
Spor Yöneticiliği 150,00000
Eskişehir Üniversitesi Besyo taban puanları
Eskişehir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 209,75492
Antrenörlük Eğitimi 159,50395
Spor Yöneticiliği 150,00000
İzmir Ege Üniversitesi Besyo taban puanı
Ege Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 205,54711
Antrenörlük Eğitimi 155,29614
Spor Yöneticiliği 150,00000
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo taban puanları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 201,33930
Antrenörlük Eğitimi 151,08833
Spor Yöneticiliği 150,00000
Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo taban puanları
Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun YKS taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 197,13149
Antrenörlük Eğitimi 146,88052
Spor Yöneticiliği 150,00000
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo taban puanları
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 200,92368
Antrenörlük Eğitimi: 149,67271
Rekreasyon: 150,00000
Adana Çukurova Üniversitesi Besyo taban puanları
Adana Çukurova Üniversitesi Besyo taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 199,71597
Antrenörlük Eğitimi: 148,46499
Rekreasyon: 150,00000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Besyo taban puanları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 198,50826
Antrenörlük Eğitimi: 147,25729
Rekreasyon: 150,00000
Erciyes Üniversitesi Besyo taban puanları
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları şu şekildedir:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: 197,29055
Antrenörlük Eğitimi: 146,03958
Rekreasyon: 150,00000
BESYO taban puanı ve başarı sıralaması ile tercih yapacaklar ilgili üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi'nin internet sitelerine girip güncel BESYO kontenjanları ile özel koşullarını öğrenebilir.
BESYO nedir?
Besyo; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu ifade etmek için kullanılır. Besyo'lar 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversite bölümlerinden biridir. Birçok üniversite Besyo'ya giriş için taban puan olarak 140,00 ve üstü istemektedir.
BESYO'ya nasıl girerim?
BESYO bölümünü tercih edebilmeniz için özel bir zorunluluk yoktur fakat ortaöğretim başarı puanınız, üniversite sınavlarından ve yetenek sınavından alacağınız puanlar okula girebilmeniz için önemlidir.