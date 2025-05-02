Kayseri merkezli Urzema Holding, bugüne dek tren vagonları, ticari araç ekipmanları ve savunma sanayii gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyordu. Şimdi ise, otomobil üretimiyle birlikte sektörün en dikkat çeken oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.

ATMO Group’un yaptığı açıklamada bu ortak girişimin, şirketin Türkiye’ye duyduğu uzun vadeli bağlılığın bir göstergesi olduğu ifade edildi. Ayrıca Türkiye'nin hem iç pazar hem de ihracat için önemli bir üretim üssü haline getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

İLK ARAÇLAR NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Üretimin ilk aşamasında hedef iç pazardaki talebi karşılamak olacak. SWM araçlarının Türkiye’de banttan inmesi ise bu yılın sonbahar aylarında planlanıyor. İlerleyen dönemde, üretilen araçların yurt dışına da ihraç edilmesi gündemde. Şu an Türkiye yollarında SWM G01, G01F, G03F ve G05 Pro modelleri yer alıyor. Üretimin başlamasıyla birlikte bu modellerin yerli montajlı versiyonları da sürücülerle buluşacak.

ÇİN MARKALARI TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞTE

Son yıllarda Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarına olan ilgisi dikkat çekici şekilde artmış durumda. Bu yatırım, Türkiye’nin otomotiv sektöründe yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir üretim merkezi haline gelme yolunda olduğunu bir kez daha gösteriyor.











