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Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 22/23 Süper Lig 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı. Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı canlı takibini www.yenisafak.com'dan yapabilirsiniz.

16:10 . 28/01/2023 Saturday
Yeni Şafak
Beşiktaş- Fatih Karagümrük

Beşiktaş- Fatih Karagümrük

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda maçla devam eden antrenman koşularla sona erdi.Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper lig'in 22. haftasında Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak.



#bjk
#beşiktaş
#fatih karagümrük
#süper lig
32 minutes ago
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Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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