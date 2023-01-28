Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda maçla devam eden antrenman koşularla sona erdi.Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.