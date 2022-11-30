Özgün Blanch etmek ne demek? Gastronomide "Blanch" tekniği
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Blanch etmek ne demek? Gastronomide "Blanch" tekniği

Masterchef Türkiye yarışmasında sıklıkla duyduğumuz "blanch etme" tekniğinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı merak ediliyor. Blanch etme yöntemi ile sebze nasıl pişer? Blanch ne demektir? İşte gastronomide profesyonel bir terim olan "blanch etme" yöntemi ile ilgili detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Blanch etmek ne demek? Sezbelerde Blanch nasıl yapılır? Blanch yöntemi ile pişirme
Blanch etme tekniği

Blanching ya da blanche etmek nedir? Nasıl uygulanır? İşte, mutfaklarda temel olarak kullanılan blanche etme tekniği...

BLANCH ETMEK NEDİR?

Blanche, Fransızcada “beyazlatmak”, “ağartmak” anlamına gelen bir kelime de olsa kullanım şekli olarak “şok haşlama” olarak tanımlanabilen bir metottur.

Blanching yöntemi bir tür ön pişirme yöntemidir. Kaynar suda çiğ malzemelerin hafifçe pişirilmesidir. Ürün kaynar suya alınır ve ürününe göre uzun olmayacak bir süre pişirilir. Ardından buzlu su içerisine alınarak şoklanır. Blanch etmek şeklinde de kullanılır. Bu yöntemin asıl kullanılma amacı ürünlerin renk, kıvam ve besin değerlerini korumasıdır.

BLANCH YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Blanching tekniği
Blanching tekniği

İlk olarak sebzeler güzelce yıkanır.

Ardından sebzeleri önce kaynar suya ardından da soğuk suya konur ve çıkarılıp süzülür.

İsteğe göre sıcak suya bir miktar sirke de ekleyenebilir.

Blanching yöntemiyle sebzelerin rengini, tadını ve besin değerini koruyabilirsiniz. Ayrıca buzlukta sebzeleri uzun süre saklamak için de kullanılabilir.

BLANCHİNG YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  1. Blanch etmeden önce ürünün ne kadar suda kalması gerektiğinde dikkat etmelisiniz. Fazla kalırsa eğer çok pişebilir.
  2. Tercihen pratik olmak için uygun ekipmanları elinizin altında hazırlamalısınız.
  3. Yeşil sebzeleri blanche ederken su içerisine tuz ya da karbonat atmak renklerin canlı kalmasına yardımcı olacaktır.

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