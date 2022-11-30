Özgün Mereng nedir, mereng (beze) nasıl yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

Mereng nedir, mereng (beze) nasıl yapılır?

Mereng, yumurta akı ve pudra şekerinden yapılan bir köpük kurabiye türüdür. İsviçre ve Fransa'da "meringue" olarak da bilinir. Sadece 3 malzeme ile yapılan mereng tatlı olarak sunulduğu gibi tatlı yanlarında köpük olarak da servis edilmektedir. Pastane raflarını süsleyen daimi lezzetlerden biri olan mereng, dünyanın pek çok ülkesinde farklı yöntemlerle hazırlanıyor. Mereng nasıl yapılır, mereng nedir? Mereng tarifine dair ayrıntılar içeriğimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mereng tarifi: Mereng yapılışı, ölçüsü, mereng (beze) malzemeleri, kullanımı
Mereng

Mereng, genellikle meyve, dondurma ve pastalarla servis edilir. Rus balet Anna Pavlova'nın adına ithafen kremalı meyveli mereng tatlısı da tüm dünyada 'Pavlova' diye bilinir. Pastanelerde satılan bezeler de mereng olarak ifade edilir.

MERENG NEDİR?

Ülkemizde genellikle “beze” ve “köpük kurabiye” adıyla anılan mereng, aslında çok ünlü bir kurabiye çeşididir. Tek başına da keyifle tüketilen tatlardan biri olan mereng, özellikle de yaz aylarında meyve ve dondurmalarla servis edilerek bambaşka bir lezzete kapı aralıyor.

Tercihe bağlı olarak pek çok farklı boyutta hazırlanabilen merengler tek başına tüketilebildiği gibi aynı zamanda pasta süslemelerinde de kullanılmakta.

MERENG ÇEŞİTLERİ

Mereng
Mereng

Soğuk çırpılmış beze: Yumurta akı katı hale gelinceye kadar çırpılır, içerisine yumurta başına 50g pudra şekeri ilave ettikten sonra çırpılmaya devam edilir. Bir kaşığın veya form vericinin yardımıyla yağlanmış tepsiye koyulur ve fırına verilir.

Ilık çırpılmış beze: Yapılışı soğuk çırpılmış bezeye çok benzer, ancak yumurta akı köpük köpük hale gelmeye başlar başlamaz kap 50 °C'lik su banyosu içine koyulur ve bunun içinde çırpmaya devam edilir. Suyun kaynamaması püf noktasıdır. Pudra şekeri ilave edilir ve gene bir kaşığın yardımıyla tepsiye yerleştirildikten sonra fırınlanır.

Sıcak çırpılmış beze: Bu beze türüne 'İtalyan Bezesi' de denir. Yapılışı çok zor olduğu için daha çok pastahanelerde yapılır. Zira yumurta akı çırpılırken içine sıvı haline getirilmiş sıcak şeker akıtılır. Böylece bezeler piştikten sonra çok katı bir hal alırlar.

MERENG TARİFİ

Mereng için sadece 3 malzeme yeterlidir. Bu tarif dört yumurta akı ve bir bardak pudra gerektirir. Şekeri ekledikçe, karışım kalın, parlak ve yapışkan hale gelecektir.

Malzemeler:

4 adet yumurta akı

1 su bardağı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

MERENG YAPILIŞI

Mereng
Mereng

Yumurta akını çırpma kasesine alın ve yüksek devirde çırpın. Yumurtalar köpük kıvamını aldığında azar azar pudra şekerini ekleyin. Tüm şekeri bitip karışım krem şanti kıvamı alınca mikseri durdurdun. Hazırladığınız sıkma torbasına karışımı doldurun ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye istediğiniz şekillerde sıkın.

100 dereceye ısıttığınız fırında 40-60 dakika arasında pişirin. Soğuyan merengleri isterseniz tek başına isterseniz de pastayla tüketin.

Pastacı kreması yapılışı! Pasta kreması nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Pastacı kreması yapılışı! Pasta kreması nasıl yapılır?
Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
EYT ve asgari ücret zirvesi

EYT ve asgari ücret zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebati ve Bilgin ile görüşecek

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.