Mereng nedir, mereng (beze) nasıl yapılır?

Mereng, genellikle meyve, dondurma ve pastalarla servis edilir. Rus balet Anna Pavlova'nın adına ithafen kremalı meyveli mereng tatlısı da tüm dünyada 'Pavlova' diye bilinir. Pastanelerde satılan bezeler de mereng olarak ifade edilir.

MERENG NEDİR?

Ülkemizde genellikle “beze” ve “köpük kurabiye” adıyla anılan mereng, aslında çok ünlü bir kurabiye çeşididir. Tek başına da keyifle tüketilen tatlardan biri olan mereng, özellikle de yaz aylarında meyve ve dondurmalarla servis edilerek bambaşka bir lezzete kapı aralıyor.

Tercihe bağlı olarak pek çok farklı boyutta hazırlanabilen merengler tek başına tüketilebildiği gibi aynı zamanda pasta süslemelerinde de kullanılmakta.

MERENG ÇEŞİTLERİ

Mereng

Soğuk çırpılmış beze: Yumurta akı katı hale gelinceye kadar çırpılır, içerisine yumurta başına 50g pudra şekeri ilave ettikten sonra çırpılmaya devam edilir. Bir kaşığın veya form vericinin yardımıyla yağlanmış tepsiye koyulur ve fırına verilir.

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Ilık çırpılmış beze: Yapılışı soğuk çırpılmış bezeye çok benzer, ancak yumurta akı köpük köpük hale gelmeye başlar başlamaz kap 50 °C'lik su banyosu içine koyulur ve bunun içinde çırpmaya devam edilir. Suyun kaynamaması püf noktasıdır. Pudra şekeri ilave edilir ve gene bir kaşığın yardımıyla tepsiye yerleştirildikten sonra fırınlanır.

Sıcak çırpılmış beze: Bu beze türüne 'İtalyan Bezesi' de denir. Yapılışı çok zor olduğu için daha çok pastahanelerde yapılır. Zira yumurta akı çırpılırken içine sıvı haline getirilmiş sıcak şeker akıtılır. Böylece bezeler piştikten sonra çok katı bir hal alırlar.

MERENG TARİFİ

Mereng için sadece 3 malzeme yeterlidir. Bu tarif dört yumurta akı ve bir bardak pudra gerektirir. Şekeri ekledikçe, karışım kalın, parlak ve yapışkan hale gelecektir.

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Malzemeler:

4 adet yumurta akı

1 su bardağı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

MERENG YAPILIŞI

Mereng

Yumurta akını çırpma kasesine alın ve yüksek devirde çırpın. Yumurtalar köpük kıvamını aldığında azar azar pudra şekerini ekleyin. Tüm şekeri bitip karışım krem şanti kıvamı alınca mikseri durdurdun. Hazırladığınız sıkma torbasına karışımı doldurun ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye istediğiniz şekillerde sıkın.

100 dereceye ısıttığınız fırında 40-60 dakika arasında pişirin. Soğuyan merengleri isterseniz tek başına isterseniz de pastayla tüketin.