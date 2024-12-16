Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bolu'da okullar tatil mi? 16 Aralık Bolu kar tatili açıklaması

Bolu'da okullar tatil mi? 16 Aralık Bolu kar tatili açıklaması

08:2916/12/2024, Monday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kar tatili
Kar tatili

Bolu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. 16 Aralık 2024 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin yaptığı buzlanma ve yoğun kar yağışı uyarıları sonrası gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevriliyor. Bolu Valiliği 16 Aralık Pazartesi günü 4 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı.İşte detaylar...

Bolu’nun 4 ilçesinde devam eden kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bolu'da bugün okullar tatil mi?

Bolu'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği 16 Aralık Pazartesi Kar Tatili Açıklaması

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve tüm özel eğitim kurumlarımızda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."


#bolu
#kar tatili
#bolu valiliği
#okul tatili

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bitcoin sert yükselişini sürdürüyor! Trump etkisiyle 106 bin doları aştı