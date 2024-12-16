Kar tatili
Bolu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. 16 Aralık 2024 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin yaptığı buzlanma ve yoğun kar yağışı uyarıları sonrası gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevriliyor. Bolu Valiliği 16 Aralık Pazartesi günü 4 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı.İşte detaylar...
Bolu’nun 4 ilçesinde devam eden kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.
Bolu'da bugün okullar tatil mi?
Bolu'da bugün okullar tatil mi?
Bolu'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiliği 16 Aralık Pazartesi Kar Tatili Açıklaması
Bolu Valiliği 16 Aralık Pazartesi Kar Tatili Açıklaması
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve tüm özel eğitim kurumlarımızda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
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