OKULLAR TATİL Mİ? 16 ARALIK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ OLDU?

16 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda, valiliklerin yapacağı resmi açıklamalar belirleyici olmakta. 16 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak sorusu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Kar tatili haberleri gelmeye başladı.

Kış mevsiminin gelmesi ile hava şartları da ağırlaştı. Artvin’de olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümleler kullanıldı: İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."



