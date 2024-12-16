Kar yağışı etkili oluyor! Öğrenciler ve veliler, hangi illerde okullar tatil? sorusunu merak ediyor. Yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayanlar için 16 Aralık Pazartesi hangi illerde okul yok sorusuna dair resmi açıklamalar, valilikler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılmakta. Peki, 16 Aralık 2024 Pazartesi hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 16 Aralık Pazartesi okulların durumu...
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yayımladığı sarı kodlu uyarılar, tatil beklentilerini artırmış durumda. Özellikle Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale gibi illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları yapılmıştı.
Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, 16 Aralık okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...
OKULLAR TATİL Mİ? 16 ARALIK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ OLDU?
16 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda, valiliklerin yapacağı resmi açıklamalar belirleyici olmakta. 16 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak sorusu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Kar tatili haberleri gelmeye başladı.
Kış mevsiminin gelmesi ile hava şartları da ağırlaştı. Artvin’de olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümleler kullanıldı: İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."
Rize’de okullar tatil mi?
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16 Aralık Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."
Çorum’da okullar tatil mi?
Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Bolu’da okullar tatil mi?
Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
METEOROLOJİ UYARDI O İLLERE 'SARI' KODLU UYARI!
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmelidir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.