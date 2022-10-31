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Brezilya devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva oldu

Brezilya’da sandık çıkış anketlerine göre devlet başkanlığı seçimini İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Brezilya’da bu pazar günü yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre belirlenen ilk sonuçlarla Lula ülkenin yeni başkanı olarak seçildi. Brezilya yeni başkanı Lula da Silva ile ilgili detaylar merak kazandı. Gelişmenin ardından Brezilya yeni devlet başkanı olan Lula da Silva'nın hayatına ilişkin bilgiler merak kazandı. Peki, Luiz Inacio Lula da Silva kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Brezilya yeni devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kimdir, kaç yaşında?
Lula da silva

Brezilya devlet başkanı Lula da Silva ülkesindeki seçim sonuçları sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşçi Partisi Lideri seçimin ardından sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Öte yandan Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula'nın rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,17 oranında oy aldı.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVİA KİMDİR?

Lula da Silvia 27 Ekim 1945 tarihibde Caetes, Pernambuco, Brezilya'da dünyaya geldi. Tam adı Luiz Inácio Lula da Silva'dır.

Brezilya İşçi Partisi'nin kurucu üyesi olan Lula de Silvia 1 Ocak 2003 tarihinde devlet başkanlığı görevini devraldı.

Silvia'nın Fábio Luís da Silva, Sandro Luís da Silva, Luís Cláudio da Silva, Lurian Cordeiro, Marcos Cláudio da Silva adında 5 çocuğu vardır.

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