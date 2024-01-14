|
Özgün

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milyonları ilgilendiren kanun teklifi görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününden itibaren devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu hafta çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. İşte Meclis’te görüşülecek yasalar.

15:34 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 15:56 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak. Peki TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

2000-2008 arası SGK girişi olanlara müjde! EYT sonrası erken emeklilik geliyor: İşte kademeli erken emeklilik yaş, prim, yıl tablosu
2000-2008 arası SGK girişi olanlara müjde! EYT sonrası erken emeklilik geliyor: İşte kademeli erken emeklilik yaş, prim, yıl tablosu

2000-2008 arası SSK sigorta girişi olanlara kademeli erken emeklilik gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. EYT'nin ardından kademeli emeklilik müjdesi geldi. 2000-2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ederken, kimilerine göre kısmi kimilerine göre ise kademeli emeklilik için yeni formüller de geliyor. Sistem sil baştan değişti. Peki kademeli erken emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek, erken emeklilikten kimler faydalanacak? 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? İşte kademeli emeklilik yaş, prim, yıl tablosu erken emeklilik şartları.

Erken emeklilik 1999 sonrası çalışanlara var mı? 2000 ile 2008 arasında sigorta girişi olan kadınlara 43, erkeklere 45 yaşında emeklilik geliyor! Teklif Meclis'e sunuldu...
Erken emeklilik 1999 sonrası çalışanlara var mı? 2000 ile 2008 arasında sigorta girişi olan kadınlara 43, erkeklere 45 yaşında emeklilik geliyor! Teklif Meclis'e sunuldu...

EYT sonrası erken emekliliğin önünü açacak önemli bir gelişme yaşandı. EYT ile emekli olamayanların gözü kuşağı kademeli emeklilik için Meclis’te. 9 Eylül 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanların merakla beklediği kademeli emeklilik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. EYT sonrası erken emeklilik teklife göre, kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artırılarak ve prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında kademelendirilecek. Peki EYT'de 1999 sonrası ne olacak? Sigorta girişi 2000 olanlara emeklilik düzenlemesi torba yasada var mı? Yeni emeklilik şartları ile kim ne zaman, kaç yaşında, kaç prim günle emekli olacak? İşe Meclis Başkanlığına sunulan 8 Eylül 1999 sonrası kademeli emeklilik kanun teklifinin detayları.


#Meclis
#kanun teklifi
#TBMM
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı