TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak. Peki TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.
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Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.
Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak.
Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.