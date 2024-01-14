EYT sonrası erken emekliliğin önünü açacak önemli bir gelişme yaşandı. EYT ile emekli olamayanların gözü kuşağı kademeli emeklilik için Meclis’te. 9 Eylül 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanların merakla beklediği kademeli emeklilik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. EYT sonrası erken emeklilik teklife göre, kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artırılarak ve prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında kademelendirilecek. Peki EYT'de 1999 sonrası ne olacak? Sigorta girişi 2000 olanlara emeklilik düzenlemesi torba yasada var mı? Yeni emeklilik şartları ile kim ne zaman, kaç yaşında, kaç prim günle emekli olacak? İşe Meclis Başkanlığına sunulan 8 Eylül 1999 sonrası kademeli emeklilik kanun teklifinin detayları.