Bugün imin maçı var?
Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. İşte 23 Mart 2023 tarihli maç programı.
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2023 maça programı
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2023 maça programı
- 03:00 Arjantin - Panama Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 16:00 Madagaskar - Orta Afrika Cumhuriyeti Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 18:00 Kazakistan - Slovenya UEFA Euro 2024 Elemeleri S SportS Sport Plus
- 19:00 Gana - Angola Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Kongo - Güney Sudan Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Zambiya - Lesotho Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Fenerbahçe - Zenit Hazırlık Maçı FB TVS Sport Plus
- 21:00 İskoçya - İsveç Hazırlık Maçı Bilyoner TV
- 22:00 Gabon - Sudan Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 22:45 Danimarka - Finlandiya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 22:45 İtalya - İngiltere UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
- 22:45 Portekiz - Lihtenştayn UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
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1 saat önce