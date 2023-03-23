Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi sonrasında Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle bu sezon Süper Lig'de küme düşecek takım sayısını kesinleştirdi. TFF, Süper Lig'den bu yıl 4 takımın yerine 2 takımın düşürüleceğini açıkladı. Peki gelecek sezon ligde kaç takım yer alacak? İşte TFF'den yapılan flaş açıklamanın detayları.