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Bugün hangi maçlar var? 23 Mart 2023 Perşembe maç programı

Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig ve Milli Takım dışında UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 olmak üzere dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Mart 2023 Perşembe tarihli maç programı

09:42 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün imin maçı var?

Bugün imin maçı var?

Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. İşte 23 Mart 2023 tarihli maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2023 maça programı

  1. 03:00 Arjantin - Panama Hazırlık Maçı Yayın Yok
  2. 16:00 Madagaskar - Orta Afrika Cumhuriyeti Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  3. 18:00 Kazakistan - Slovenya UEFA Euro 2024 Elemeleri S SportS Sport Plus
  4. 19:00 Gana - Angola Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  5. 19:00 Kongo - Güney Sudan Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  6. 19:00 Zambiya - Lesotho Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  7. 19:00 Fenerbahçe - Zenit Hazırlık Maçı FB TVS Sport Plus
  8. 21:00 İskoçya - İsveç Hazırlık Maçı Bilyoner TV
  9. 22:00 Gabon - Sudan Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  10. 22:45 Danimarka - Finlandiya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  11. 22:45 İtalya - İngiltere UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
  12. 22:45 Portekiz - Lihtenştayn UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok


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#UEFA Euro 2024 Elemeleri
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