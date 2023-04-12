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Çankırı Eldivan ilk evim müstakil arsa kura çekiliş sonuçları belli oldu

TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi başvuranlar tarafından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ara verilen arsa kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. Çankırı Eldivan TOKİ müstakil arsa kurası noter huzurunda canlı yayınla çekiliyor. Peki Çankırı TOKİ arsa çekilişi canlı nereden izlenecek? TOKİ Çankırı arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

11:32 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çankırı TOKİ ilk evim müstakil arsa kura çekiliş sonuçları isim listesi

Çankırı TOKİ ilk evim müstakil arsa kura çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Peki Çankırı TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Çankırı arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Çankırı Eldivan ilk evim müstakil arsa kura çekiliş sonuçları isim listesi

  • Rabia Demir
  • Ayenur Güldü
  • Ayşegül Erdoğan
  • Ahmet Üçkuşoğlu
  • Ayşe Beyza Aktaş
  • Erdem Küçükdemir
  • Mehmet Börekçi
  • Cahit Yiğitoğlu
  • Atakan Ahlat
  • Buğrahan Kantaş
  • Kadir Selçuk Çağıran
  • Onur Acar
  • Kadir Doğanoğlu
  • Eren Emrullah Aşlar
  • Eren Emrullah Aşlar
  • Gülşen Peker
  • Saliha Kantaş
  • Ahmet Debirbilek
  • Fatih Çavuş
  • Büşra Kahraman
  • Gökhan Çiğdem
  • Ömür Sert
  • Yakup Selim Atmaca
  • Hasan Ünal
  • Zeliha Kıdıman
  • Emirhan Teke
  • Sena Nur Uyurca
  • Mevlüt Arabacı
  • Emine Şevval Çelebi
  • Kadir Utku Küçük
  • Şerif Özcoşkun
  • Nazmiye Karaca
  • Cihan Çorak
  • Alperen Çorak
  • Muratcan Sert
  • Muhammed Batuhan Atmaca
  • Hasan Ödemiş

#toki
#Çankırı TOKİ kura sonuçları
#çankırı toki müstakil arsa kura çekilişi
42 dakika önce
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