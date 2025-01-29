Birçok şirket Borsa İstanbul'da halka arz olmak için başvurular yapıyor. 2024 yılında 31 şirketin halka arzında 56 milyar TL'lik kaynak toplandı. Birçok borsa yatırımcısının ilgi gösterdiği halka arz sürecine ilişkin şirketler açıklama yapıyor. Borsa İstanbul'da halka arz olan şirketler arasına Destek Finans Faktoring de yer aldı. Destek Finans Faktoring halka arz süreci başladı. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 46,98 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.