Geçen haftalarda halka arz talebi onaylanan Destek Finans Faktoring A.Ş. için talep toplama süreci resmen başladı. Talep toplama süreci 29, 30 ve 31 Ocak tarihlerini kapsıyor. Peki, Destek Finans halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, DSTKF halka arz sürecine ilişkin detaylar...
Birçok şirket Borsa İstanbul'da halka arz olmak için başvurular yapıyor. 2024 yılında 31 şirketin halka arzında 56 milyar TL'lik kaynak toplandı. Birçok borsa yatırımcısının ilgi gösterdiği halka arz sürecine ilişkin şirketler açıklama yapıyor. Borsa İstanbul'da halka arz olan şirketler arasına Destek Finans Faktoring de yer aldı. Destek Finans Faktoring halka arz süreci başladı. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 46,98 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Destek Finans Faktoring talep toplama tarihleri
Destek Finans Faktoring için talep toplama tarihleri belli oldu. Şirket bugün itibariyle yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Talep toplama süreci 29, 30 ve 31 Ocak tarihlerini kapsıyor.
Destek Finans Faktoring hisse kodu ve hisse fiyatı
Destek Finans Faktoring, Borsa İstanbul'da 'DSTKF' hisse koduyla işlem görecek. Şirketin halka arz fiyatı pay başına 46,98 lira olarak belirlendi. Şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.
Destek Finans Faktoring halka arzına nasıl katılınır?
Destek Finans Faktoring'in halka arzı Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arza dahil olan bankalar üzerinden talep toplama sürecine katılım mümkün.
Destek Finans Faktoring halka arz kaç lot verir?
Firma toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 111 Lot (5214 TL).
- 700 Bin katılım ~ 48 Lot (2255 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 30 Lot (1409 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 22 Lot (1033 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (845 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 14 Lot (657 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (563 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (516 TL).