Doğa ve Lüksün Bir Arada Olduğu Yeni Tatil Trendi: Villa Tatili

Böylece, mahremiyet ve sağlık için özel olarak tasarlanmış doğa ile iç içe kiralık lüks villalar tercih ediliyor. Peki neden tatiliniz için otel yerine lüks bir villa seçmelisiniz?

Tatillerini beş yıldızlı bir otelde geçirmeye karar veren bir grup arkadaşınızı düşünün. Bu tür bir otelde uzun bir süre geçirmek, sizi cüzdanınızla uzlaşmaya zorlar. Yemek, konaklama ve seyahat arasında, lüks bir otelde kalmanın ortalama maliyeti, bir villa tatilinden daha yüksektir. Ve sürekli yeni maliyetlerle karşılaşma şansınızı da unutmamak gerekir.

Villalar mahremiyettir!

Tatilinizi bir otelde geçirmeye karar verirseniz, gideceğiniz yerin merkezi bir konumunda olacağınızdan emin olabilirsiniz, ancak aynı zamanda kalabalık alanları da paylaşmanız gereken insanlarla çevrili olacaksınız.

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Lüks bir villada dinlendirici bir mola vermenin güzelliği tam da şudur: Rahatlamak ve günlük hayatın kargaşasından birkaç gün uzaklaşmak için ihtiyaç duyduğunuz mahremiyetin tadını çıkarırsınız. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğinden emin, havuzda dinlenebilir ya da mangalın başında akşam yemeğinizi hazırlıyor olun, keyfiniz garantidir.

Lüks Villalarda Büyüleyici Mekanlar

Kiralık villa seçenekleri deyince akla ilk gelen Turizm Acentalarından olan Villacınız TURSAB 11098 numaralı A grubu bir acentadır. Ürün yelpazesinde bulunan birbirinden güzel villalar genellikle büyüleyici manzaralı yerlerdedir.Örneğin Akdeniz Bölgesi’nde kiralayacağınız bir villa ile hem denizin hem doğanın hem de gece hayatının tadını çıkarabilirsiniz. Akdeniz’in büyüleyici manzarasında lüks bir villanın misafirleri, kokuların ve renklerin tadını çıkararak sahilde uzun yürüyüşler yaparak doğa ile temas kurabilir. Çevredeki bölgeyi keşfetmek, rüzgâr sörfü, rafting veya trekking gibi daha önce hiç denemediğiniz aktiviteleri deneyimlemek istiyorsanız, Akdeniz Bölgesi tam size göre.

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Ege Bölgesi nefesinizi kesen yerlerden biridir. İster yaz tatili ister hafta sonu tatili için olsun, size dinlenmek ve eğlenmek için bol fırsatlar yaratır. Deniz kıyısında bir yürüyüş yaptıktan veya lezzetli Ege Bölgesi’nin yemeklerini denedikten sonra, rahatlayabileceğiniz, arkadaşlarınız veya ailenizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz lüks kiralık villanıza dönmekten daha iyi bir şey olamaz.

Tatiliniz için otel yerine villa seçmek için başka nedenlere ihtiyacınız var mı?

Genellikle otel odalarında lüks villaların sunduğu alan yoktur. Üstelik özel bir villada bir otelin klasik "kahvaltı servis saatlerine" uymak zorunda değilsiniz.

En sevdiğiniz yemekleri hazırladığınız (veya şeflerden hazırlamalarını istediğiniz) bir mutfağın, zarif bir tasarıma sahip bir oturma odasının sizin ve arkadaşlarınızın emrinde şık süitlerin keyfini çıkardığınızı hayal edin.

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Özel havuzu ve sağlıklı yaşam alanından bahsetmeye bile gerek yok! Kaslarınızı gevşetmek ve vücudunuzun tam bir rahatlama içinde olması için ideal yerlerdir. Ayrıca kiralık bir villada tatil yapmanın en büyük ayrıcalığı istediğiniz sayıda kişi ile kalabilecek olmanızdır. İster yakın arkadaş grubunuzla ister aileniz ile rahat rahat kalabilme olanağı sunar.

Herkesin beklentisine ve bütçesine uygun seçeneklerle tatilini villa tatiliyle taçlandırmak isteyenler www.villaciniz.com.tr adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilirler.