Down sendromlu çocuğun hayatı beyaz perdeye taşınıyor. "Down sendromluların gözünden" fotoğraf sergisi destek olmak amacıyla Tekirdağ'a gelen Karakuş, AA muhabirine, farkındalık yaratmak adına down sendromlu bir çocuğun hikayesini ele aldığı filmin senaryosunu tamamladığını belirtti.