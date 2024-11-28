"Umarım burada adını şu an 'Karlı bir gün' olarak koyduğumuz sinema filmi projemizi çekeceğiz. Bunun dışında engellilikle ilgili down sendromlu karakterli yine öznesi olarak odağına alan belgesel bir film serisi planlıyoruz. Tek amacımız, toplumla engelli diye bir şekilde dışladığımız ya da daha az görebildiğimiz insanları bir araya getirebilmek. Bu sayede toplum daha mutlu ve refah olacaktır. Hayat birbirimizi daha iyi anladığımızda keyifli bir şekilde sürebiliyor."