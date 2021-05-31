Düğün yasakları kalktı mı? (Haziran 2021) Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yasaklara dair önemli açıklamalarda bulundu. Evlenecek çiftler tarafından yakından takip edilen "Düğün yasakları bitti mi? Düğün salonu yasakları ne zaman bitecek?" soruları yanıt buldu. Spor salonlarından halı sahalara, düğünlerde hafta sonu yasaklarına, restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri ne kadar yeni tedbirleri belli oldu. Açık ve kapalı alandaki düğün törenlerine yönelik açıklama şu şekilde:

Haber Merkezi 31 Mayıs 2021, 20:37 Son Güncelleme: 31 Mayıs 2021, 20:42 Yeni Şafak