Düğün yasakları kalktı mı? (Haziran 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açık ve kapalı alanlardaki düğün yasaklarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Düğün yasakları bitti mi?
Açık ve kapalı alandaki düğün törenleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.
Haziran 2021 yasakları
Yarından itibaren kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişareleri gerçekleştirdik.
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesileri günü akşam 22 ile sabah 05 arasında devam edecektir.
Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 05 arasında uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime göre yeniden belirlenecek.
Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile sabah akşam 21 arasında hizmet yapabilecek. 24 saat paket servis hizmeti verebilecektir.
13 Eylül itibarıyla başlayacak şekilde başlayabilecektir.