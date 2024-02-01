"Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı? Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının ocak ayı ile birlikte emekli aylıklarının zamları belli oldu. Bu emeklilere gelen zamla birlikte birçok kalemde artış görülüyor. Dul ve yetim maaşı da bunlardan bir tanesi oldu. Peki Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?