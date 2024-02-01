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DUL VE YETİM AYLIĞI 2024: Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

"Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli zammının yüzde 49.25'e çıkmasıyla birlikte dul ve yetim aylığı ödemeleri de artış gösteren maaşlar arasında yerini alıyor. En az emekli maaşının 10 bin TL olarak belirlenmesinden sonra dul ve yetim ödemeleri desteği için hazırlıklar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşini veya ebeveynlerinden birini kaybetmiş zor durumdaki kişilere dul ve yetim maaşı bağlanıyor. Peki Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

15:36 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?
Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?

"Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı? Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının ocak ayı ile birlikte emekli aylıklarının zamları belli oldu. Bu emeklilere gelen zamla birlikte birçok kalemde artış görülüyor. Dul ve yetim maaşı da bunlardan bir tanesi oldu. Peki Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

İşte 2024 zamlı örnek dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:

Yüzde 25 hisse olan bir vatandaş:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 2.997,52

ZAM: 1655,23

2024- Ocak Ek Ödemeli Maaşı: 4.652,75

50 oranında hissesi olan bir kişi:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 5560,00

ZAM: 3.070,23

2024- Ocak- Temmuz Maaşı:8630,23

Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi:

2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 7599,56

ZAM: 4196,48

2024- Ocak- Temmuz Maaşı:11796,04

DUL VE YETİM MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ

Dul ve yetim maaşı alanlar ocak ayında önce yüzde 49.25'lik zamdan yararlanacak, zamma rağmen maaş en düşük emekli aylığının altında kalırsa, maaş artırılacak. Örneğin, 2023'ün Temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre 1.500 ölüm aylığı alan dul eşin maaşı, 2024'ün Ocak ayında yüzde 49.25 zamla 2.238 TL olacak, ancak yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2.500 liradan düşük olamayacağı için Ocak ayında hesabına 2.500 TL yatacak.

HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak." ifadelerine yer verdi.

#dul ve yetim aylığı
#dul ve yetim maaşı
#emekli maaşı
37 dakika önce
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