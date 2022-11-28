2022 Dünya Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Grup maçları devam ederken turnuvadan elenmesi kesinleşen ilk takım Katar olmuştu. Dün akşam Hırvatistan'a 4-1 kaybeden Kanada'nın da bir üst tur şansı kalmadı. Gruplarda birçok sürpriz sonucun çıkmasıyla son maçlarda alınacak sonuçlar bir hayli önemli olacak, ülkelerin kaderleri belirlenecek. 2022 Dünya Kupası maç özetleri, kalan maçlar, puan durumları haberimizde.
2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI ÖZETLERİ
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnunvasında toplam 64 karşılaşmaya sahne olacak.
20 Kasım Pazar:
ÖZET| Katar - Ekvador: 0-2
21 Kasım Pazartesi:
ÖZET| İngiltere - İran: 6-2
ÖZET| Senegal - Hollanda: 0-2
ÖZET| ABD - Galler:1-1
22 Kasım Salı:
ÖZET| Arjantin - Suudi Arabistan: 1-2
ÖZET| Danimarka - Tunus: 0-0
ÖZET| Meksika - Polonya: 0-0
ÖZET| Fransa - Avustralya: 4-1
23 Kasım Çarşamba:
ÖZET| Fas - Hırvatistan: 0-0
ÖZET| Almanya - Japonya: 1-2
ÖZET| İspanya - Kosta Rika: 7-0
ÖZET| Belçika - Kanada: 1-0
24 Kasım Perşembe:
ÖZET| İsviçre - Kamerun: 1-0
ÖZET| Uruguay - Güney Kore: 0-0
ÖZET| Portekiz - Gana: 3-2
ÖZET| Brezilya - Sırbistan: 2-0
25 Kasım Cuma:
ÖZET| Galler - İran: 0-2
ÖZET| Katar - Senegal: 1-3
ÖZET| Hollanda - Ekvador: 1-1
ÖZET| İngiltere - ABD: 0-0
26 Kasım Cumartesi:
ÖZET| Tunus - Avustralya: 0-1
ÖZET| Polonya - Suudi Arabistan: 2-0
ÖZET| Fransa - Danimarka: 2-1
ÖZET| Arjantin - Meksika: 2-0
27 Kasım Pazar:
ÖZET| Japonya - Kosta Rika: 0-1
ÖZET| Belçika - Fas: 0-2
ÖZET| Hırvatistan - Kanada: 4-1
ÖZET| İspanya - Almanya: 1-1
28 Kasım Pazartesi:
13.00 Kamerun - Sırbistan / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
16.00 Güney Kore - Gana / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
19.00 Brezilya - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1
22.00 Portekiz - Uruguay / Lusail Stadyumu / TRT 1
2022 DÜNYA KUPASI GRUPLAR
DÜNYA KUPASINDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
28 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlar:
- 13.00: (G Grubu) Kamerun - Sırbistan / TRT 1
- 16.00: (H Grubu) Güney Kore - Gana / TRT 1
- 19.00: (G Grubu) Brezilya - İsviçre / TRT 1
- 22.00: (H Grubu) Portekiz – Uruguay / TRT 1
2022 DÜNYA KUPASI KALAN MAÇLAR
- 29 Kasım Salı:
- 18.00 Ekvador - Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1
- 18.00 Hollanda - Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT SPOR
- 22.00 Galler - İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT SPOR YILDIZ
- 22.00 İran - ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT SPOR
- 30 Kasım Çarşamba:
- 18.00 Avustralya - Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
- 18.00 Tunus - Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT SPOR
- 22.00 Polonya - Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1
- 22.00 Suudi Arabistan - Meksika / Lusail Stadyumu / TRT SPOR
- 1 Aralık Perşembe:
- 18.00 Hırvatistan - Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1
- 18.00 Kanada - Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT SPOR
- 22.00 Japonya - İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT SPOR
- 22.00 Kosta Rika - Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1
- 2 Aralık Cuma:
- 18.00 Gana - Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- 18.00 Güney Kore - Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- 22.00 Sırbistan - İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
- 22.00 Kamerun - Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR
Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
3 Aralık Cumartesi-6 Aralık Salı:
Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:
Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:
Yarı final (2 maç) / TRT 1
17 Aralık Cumartesi:
Üçüncülük maçı / TRT 1
18 Aralık Pazar:
FİNAL / TRT 1
2022 DÜNYA KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMLARI
2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu:
Brezilya / 3 puan
İsviçre / 3 puan
Kamerun / 0 puan
Sırbistan / 0 puan
2022 Dünya Kupası H Grubu puan durumu:
Portekiz / 3 puan
Güney Kore / 1 puan
Uruguay / 1 puan
Gana / 0 puan
2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?
TRT'den (TRT 1, TRT 4K, TRT SPOR, TRT İZLE ve trtspor.com.tr) yayınlanıyor.