33 yıl sonra nükleer test edecek

Rusya’nın nükleer seyir füzesi Burevestnik ve “radyoaktif tsunami” oluşturma kapasitesine sahip olduğu belirtilen Poseidon nükleer enerjili denizaltı torpidosu testi sonrası ABD, 33 senenin ardından nükleer silah test edeceğini duyurdu.
Güney Kore’nin Busan şehrinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşme öncesi Trump, kendisine ait Turth Social platformunda "Diğer ülkelerin programlarını test etmesi nedeniyle Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları eşit temelde test etme talimatı verdim. Süreç derhal başlayacak" ifadelerini kullandı. Diğer yandan ABD Başkanı gelecek yıl nisan ayında Çin’i ziyaret edeceği bilgisini de verdi. Truth Social’da yaptığı paylaşımda Trump, "Görüşme (Şi ile) harikaydı, çok sayıda karar verildi. Şi ile mikroçipleri görüştük, Nvidia ve diğer şirketlerle çip alımını görüşecekler. Değerli madenler konusunda anlaşma sağlandı, artık engel olmayacak" ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Şi ise ülkesinin niyetinin ABD'ye meydan okuma veya onun yerini alma iddiasında olmadığı, "iş birliğinin uzun vadeli sonuçlarına odaklanmak" gerektiği mesajını verdi.
İsrail bu başkanı kontrol edemiyor
- Missisipi Üniversitesi'nde bir programda öğrencilerin sorularını cevaplayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın öncelikle ABD vatandaşlarının çıkarlarını gözeten "Önce ABD" politikasını benimsediğini ve bu doğrultuda da zaman zaman diğer ülkelerle işbirliğine girilebileceğini ve bazen de Gazze planını örnek vererek, "ABD ile ortak çıkarları olmuyor" ifadesiyle İsrail'le yaşanan ayrışmaya işaret etti. Vance, "ABD Başkanı, ancak İsrail'e baskı uygulamayı kabullenerek bu barış anlaşmasını gerçekleştirebildi" dedi. Vance, "İsrail, bu ABD Başkanı'nı (Trump'ı) kontrol etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
ABD: Türk askeri Gazze'ye girmeli
- Gazze Şeridi'ne uluslararası güç konuşlandırılması için plan sunması beklenen ABD'nin, Türkiye'nin askeri olarak Gazze'ye girmesini istediği aktarıldı. İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, Türkiye, Mısır, Endonezya ve Azerbaycan'ın Gazze'ye asker göndermeye hazır. "İsrailliler gergin ve şüpheci. Çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde kozları yok" diyen üst düzey ABD'li bir yetkili, "Türkler Gazze'de anlaşmaya varılmasında çok yardımcı oldular ve Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları çok zarar vericiydi" ifadelerini kullandı.