33 yıl sonra nükleer test edecek

Missisipi Üniversitesi'nde bir programda öğrencilerin sorularını cevaplayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın öncelikle ABD vatandaşlarının çıkarlarını gözeten "Önce ABD" politikasını benimsediğini ve bu doğrultuda da zaman zaman diğer ülkelerle işbirliğine girilebileceğini ve bazen de Gazze planını örnek vererek, "ABD ile ortak çıkarları olmuyor" ifadesiyle İsrail'le yaşanan ayrışmaya işaret etti. Vance, "ABD Başkanı, ancak İsrail'e baskı uygulamayı kabullenerek bu barış anlaşmasını gerçekleştirebildi" dedi. Vance, "İsrail, bu ABD Başkanı'nı (Trump'ı) kontrol etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.