ABD ve Çin liderleri Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi: Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum

07:4830/10/2025, Perşembe
Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "Devlet Başkanı Şi, büyük bir ülkenin büyük lideri, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu.

Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "
Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor."
dedi.
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.
Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir temelde yürütmek ve her iki ülkenin kalkınmasına uygun bir atmosfer yaratmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getiren
Şi, "Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir." ifadesini kullandı.

"Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirterek,
"Devlet Başkanı Şi, büyük bir ülkenin büyük lideri, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum."
diye konuştu.

Görüşmede Çin heyetinde, Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie, Ticaret Bakanı Vang Vıntao yer alırken ABD heyetinde Başkan Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick yer aldı.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşmasında anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağı, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkesi arası ilişkilerin yönünün belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Şi Cinping’i taşıdığı düşünülen konvoy Gimhae Uluslararası Havalimanı ayrıldı.
