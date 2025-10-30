ABD ve Çin liderleri Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi: Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "Devlet Başkanı Şi, büyük bir ülkenin büyük lideri, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu.
Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.
"Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum"
Görüşmede Çin heyetinde, Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie, Ticaret Bakanı Vang Vıntao yer alırken ABD heyetinde Başkan Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick yer aldı.
ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.
Trump ve Şi'nin buluşmasında anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağı, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkesi arası ilişkilerin yönünün belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.