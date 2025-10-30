Yeni Şafak
ABD Merkez Bankası faiz düşürdü

10:0830/10/2025, Perşembe
DHA
ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Açıklamada ayrıca enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdiğini duyurdu. Fed'den yapılan açıklamada, kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi. Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda büyüdüğünü gösterdiği kaydedilen açıklamada, istihdam artışlarının bu yıl yavaşladığı, işsizlik oranının biraz yükselse de ağustosa kadar düşük seyrettiği ve daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle uyumlu olduğu aktarıldı.


Açıklamada ayrıca enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.





