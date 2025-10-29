Küresel yatırımcıların dikkati yeniden ABD Merkez Bankası'na odaklanmış durumda. Dolar kuru, altın fiyatları, hisse senedi piyasaları ve kripto varlıklara doğrudan yansıyan FED faiz politikası, ekim toplantısının en kritik gündemi haline geldi. Piyasa uzmanlarının ekim ayı FED faiz beklentileri netleşmeye başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman duyurulacak? İndirim gelecek mi?

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. FOMC toplantılarının ardından 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik faiz kararı açıklanacak.

Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunacak.

FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ, ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.

ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin azalabileceği beklentisi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik artan iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahı arttırdı.