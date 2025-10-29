Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların gözü, altın ve dolar başta olmak üzere tüm varlık fiyatlarını etkileyecek olan ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararında. Fed’in faiz toplantısı öncesinde piyasalarda hareketlilik artarken, yatırımcılar “FED faiz kararı bu ay ne olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Ekonomistler ise, enflasyon verileri ve istihdam piyasasındaki son gelişmeleri dikkate alarak ekim ayına dair faiz beklentilerini paylaştı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz inecek mi?
Küresel yatırımcıların dikkati yeniden ABD Merkez Bankası'na odaklanmış durumda. Dolar kuru, altın fiyatları, hisse senedi piyasaları ve kripto varlıklara doğrudan yansıyan FED faiz politikası, ekim toplantısının en kritik gündemi haline geldi. Piyasa uzmanlarının ekim ayı FED faiz beklentileri netleşmeye başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman duyurulacak? İndirim gelecek mi?
EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. FOMC toplantılarının ardından 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik faiz kararı açıklanacak.
Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunacak.
FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ, ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.
ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin azalabileceği beklentisi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik artan iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahı arttırdı.
Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı. Fed, eylül ayı politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirmişti. Daha önceki 5 toplantıda faiz değişikliğine gidilmemişti. Fed, 2025 yılında ilk kez faiz indirimi kararını eylül ayında almıştı.