Green Card başvuruları başladı mı? ABD yeşil kart başvuru ücreti ne kadar?

13:1030/10/2025, Perşembe
Green Card başvuru tarihi
Green Card başvuru tarihi

ABD Green Card başvuruları genellikle her yıl Ekim ayında başlar ve Kasım ayında sona ererdi. Bu yılki Green Card başvuru sürecinde gecikme yaşanıyor. Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek. Peki Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

Her sene Ekim ayında alınmaya başlanan Green Card başvuruları, Ekim ayının bitmesine rağmen henüz başlamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyen vatandaşların takip ettiği Green Card başvurularının neden geciktiğini ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Peki Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

ABD yeşil kart başvuru ücreti ne kadar?

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl Ekim ayında başlayan Green Card başvurularının bu yıl gecikmesiyle ilgili açıklama yaptı. Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberine göre; ABD'de federal hükümet, Ekim ayı başında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında öncelikle yanıtların geç verildiğini vurguladı ve bunun sebebini 'Hükümetin Demokratlardan yüzünden kapatılması' olarak gösterdi.

ABD Green Card başvuru ücreti ne kadar?

Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.

Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2025 Green Card başvuru tarihi hakkında kesin bir tarih vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çeşitlilik Vizesi (DV) programı (yani Green Card) kanunla oluşturulmuştur ve Dışişleri Bakanlığı, kanunun gerektirdiği şekilde programı uygulamaya devam edecektir. Bu yıl, DV başvuru sürecinde değişiklikler olacaktır. Kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları web sitemizden (travel.state.gov) duyuracağız."

#Green Card
#Green Card başvurusu
#ABD
